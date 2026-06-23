El fenómeno de la parálisis post-PAU empuja a miles de estudiantes a abandonar tras la Selectividad

Para muchos estudiantes de 17 y 18 años, el mayor sufrimiento no ocurre dentro del aula donde se examinan, sino en los días posteriores. Aprobar la PAU —la antigua Selectividad, ahora reformulada bajo la LOMLOE— se presenta socialmente como el objetivo principal, pero los psicólogos y orientadores escolares llevan meses advirtiendo de lo contrario: es exactamente en ese momento cuando comienza el verdadero colapso emocional.

Lo llaman "parálisis por análisis post-PAU" y, lejos de ser un fenómeno anecdótico, se ha convertido en uno de los problemas más extendidos y menos abordados del sistema educativo español, muy presente sobre todo ahora, tras haberse celebrado los exámenes de 2026.

El 61 % de los estudiantes reconoció sufrir ansiedad o estrés ante la prueba de este año, y el principal temor seguía siendo no alcanzar la nota necesaria para entrar en la carrera deseada. Pero la cosa no acaba ahí, porque casi uno de cada dos jóvenes, el 46 %, admite que todavía no sabe qué estudiar cuando llega a los exámenes.

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El mecanismo del bloqueo llega cuando el alumno interioriza que su nota lo define, que la carrera que elija determinará el resto de su vida y que equivocarse tiene consecuencias irreversibles. Cuando un adolescente siente que equivocarse tiene consecuencias enormes o irreversibles, el miedo puede bloquear completamente la capacidad de decidir. La elección deja de vivirse como una exploración y pasa a sentirse como un juicio sobre quién eres o cuánto vales.

A ello se suma lo que los expertos denominan "presión de entorno", es decir, familias que esperan carreras de alta nota de corte, amigos que ya tienen todo decidido, redes sociales que glorifican el éxito rápido y visible. Las redes sociales han intensificado la comparación y la idea de que el éxito debe llegar rápido, ser visible y generar admiración externa. El miedo a fallar, a no estar "a la altura", se mezcla con ansiedad, culpa y una autoexigencia que convierte la vocación en un terreno minado. En ese contexto, muchos jóvenes acaban eligiendo no lo que quieren, sino lo que se espera de ellos.

Alumnos en una clase | Imagen cedida por Colegios RC

María Guinart, psicóloga y especialista del Departamento de Orientación de Cumbres School Valencia, lo confirma desde la práctica diaria: "La presión social empuja a muchos jóvenes con expedientes excelentes a matricularse en carreras de alta nota de corte simplemente 'para no desperdiciar la nota', ignorando su verdadera vocación. El resultado es la frustración, el vacío emocional y, finalmente, el abandono en el primer curso".

Las consecuencias de la parálisis post-PAU

Según los datos de la estadística de rendimiento académico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 22,1 % de los alumnos de nuevo ingreso abandona la carrera —un 13,1 %— o se cambia de titulación —el 9 %— durante el primer año. La tasa de abandono en el primer año de grado se sitúa en el 18,4 % en el curso 2024-2025, y entre los factores más correlacionados con ese abandono se encuentra el desajuste vocacional. O, en otras palabras, que el estudiante no eligió la carrera que quería o no la conocía suficientemente.

Más de la mitad de quienes abandonan lo hacen después del primer año, lo que convierte el inicio del grado en el momento más delicado de cara a la continuidad. El dato resulta sorprendente porque confirma que el problema no está en la universidad, sino en lo que ocurre —o no ocurre— antes de llegar a ella.

La cuestión de fondo es que el sistema educativo español ha construido su proceso de acceso a la universidad alrededor de una sola variable: la nota. Esa nota determina qué puertas se abren y, por extensión, a qué puertas hay que llamar. Pero la nota no mide la vocación, ni las habilidades transversales, ni la capacidad de sostener una carrera durante cuatro o cinco años. Mide el rendimiento en un examen puntual bajo condiciones de estrés, en una edad en la que, como señalan los neurocientíficos, el lóbulo prefrontal —responsable de la planificación y la toma de decisiones— todavía no ha terminado de desarrollarse.

Los psicólogos señalan que uno de los grandes problemas actuales es que muchos jóvenes afrontan la PAU desde una percepción de "todo o nada": aparecen pensamientos muy extremos como "si suspendo, he fracasado" o "todo depende de este examen". Y cuando una persona siente que su valor personal depende del resultado, la ansiedad se dispara. Esa distorsión cognitiva no desaparece cuando llegan las notas. Se transforma en otra pregunta igual de amenazante: ¿y ahora qué estudio?

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La orientación como antídoto

Los departamentos pedagógicos llevan años reclamando lo mismo: que la orientación vocacional deje de ser un trámite de última hora y se convierta en un proceso continuo que arranque, como mínimo, en cuarto de ESO. La propuesta no es nueva, pero la urgencia sí. En un entorno donde la oferta de titulaciones se multiplica, los itinerarios académicos se diversifican y el mercado laboral cambia a una velocidad que ningún adolescente puede prever, tomar una decisión a los 17 años sin más herramientas que el boletín de calificaciones resulta, cuando menos, insuficiente.

Frente a ese vacío, han ganado peso los programas de orientación que analizan el perfil competencial real del estudiante y lo convierten en recomendaciones concretas. Iniciativas como Unidream, con más de 25.000 alumnos participantes en España, han empezado a dejar huella en los itinerarios académicos de muchos jóvenes.

Estudiantes en la Universidad de Barcelona | Fuente: Agencias

Mathilda Penelope Potton, alumna de Cumbres School Valencia reconocida por la Generalitat Valenciana por su excelencia académica, lo explica desde su propia experiencia en declaraciones para Colegios RC: "Cada vez es más difícil acceder a determinados grados o programas, pero el problema no es solo llegar, sino saber si es ahí donde realmente quieres estar. Tener claro hacia dónde voy me permite tomar decisiones con más seguridad y no dejarme llevar únicamente por la nota".

Lo que describe Potton es exactamente que la orientación es una herramienta estratégica que debería estar integrada en el currículo desde mucho antes de que llegue junio. Más que educar únicamente para adaptarse a un mercado laboral concreto, es importante ayudar a los jóvenes a desarrollar capacidades como la creatividad, la flexibilidad, el pensamiento crítico o la capacidad de reinventarse. En otras palabras, preparar a los estudiantes para el examen, sí, pero también tomar decisiones propias con criterio y sin miedo.