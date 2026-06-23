El Gobierno descarta modificar la Ley de Bienestar Animal para regular las urgencias veterinarias

No hay servicios veterinarios de urgencia garantizados por ley. Y la norma de bienestar animal seguirá sin regularlos, según ha confirmado el Gobierno.

La propuesta que pedía un cambio en la ley

La cuestión llegó al Congreso de la mano de Coalición Canaria. La diputada Cristina Valido García preguntó si el Ejecutivo pensaba modificar la Ley 7/2023 para obligar a las comunidades autónomas a ofrecer un servicio de guardia veterinaria similar al de las farmacias. La respuesta, fechada en junio de 2026, es clara: 'a día de hoy' no está previsto.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que está completando el desarrollo reglamentario de la ley con tres reales decretos previstos para los próximos meses. Cualquier modificación tendrá que esperar a que se evalúe el funcionamiento real de la norma una vez esté plenamente desarrollada. Solo entonces, señala, se podrá valorar si hacen falta cambios adicionales.

Publicidad

La propuesta canaria detallaba criterios concretos: disponibilidad en horarios no habituales, coordinación de turnos y acceso equitativo en todo el territorio, evitando recargos abusivos por atender una emergencia. Ahora mismo, la realidad es un mosaico: en algunas ciudades hay clínicas de guardia, pero en zonas rurales o pequeñas localidades, si tu mascota enferma de noche, toca viajar kilómetros o esperar. Esta falta de cobertura uniforme genera situaciones de angustia y, en ocasiones, desenlaces evitables.

Qué supone para ti y para tu mascota

La negativa del Gobierno no cierra la puerta del todo. Reconoce el creciente papel de los animales de compañía como parte de las familias y se muestra 'sensible' a la demanda de cuidados de calidad. Pero insiste en que una medida de este calado necesita una 'visión amplia' y un debate profundo con todas las instituciones y sectores afectados.

Garantizar una atención veterinaria urgente no es un capricho: es una necesidad que crece al mismo ritmo que las familias consideran a sus mascotas un miembro más.

Los tiempos legislativos se alargan mientras al al Gobierno le urgen los reales decretos pendientes. La situación deja a muchos hogares sin una red de seguridad clara. Aunque la Ley de Bienestar Animal ya prohíbe el abandono y fija obligaciones de cuidado, no garantiza que exista un veterinario disponible cuando la urgencia aprieta. Y esa ausencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal.

Por qué urge una solución para las urgencias veterinarias

El modelo de farmacias de guardia funciona en España desde hace décadas y garantiza que siempre haya un establecimiento abierto para medicamentos humanos. Las mascotas, que ya son uno más en millones de hogares, merecen un planteamiento similar. No se trata de imponer cargas desproporcionadas a los veterinarios, sino de impulsar mecanismos de colaboración público-privada que hagan viable el servicio, como proponía Coalición Canaria. La financiación y los incentivos adecuados permitirían que los profesionales pudieran asumir guardias sin quebranto económico.

El desarrollo reglamentario de la Ley 7/2023 es imprescindible, pero no debería retrasar sine die un debate que afecta a la salud y el bienestar de millones de animales. La propia norma reconoce el derecho a la atención veterinaria básica, pero sin una red de urgencias, ese derecho se desdibuja en los momentos más críticos. Muchas protectoras y colegios veterinarios llevan años reclamando una regulación que homologue el acceso en todo el país.

Mientras tanto, la recomendación de los expertos es clara: ante cualquier síntoma grave (vómitos persistentes, dificultad respiratoria, convulsiones), acudir al centro veterinario más cercano sin esperar. La prevención y la rapidez marcan la diferencia. Y, por supuesto, cualquier duda sobre la salud de tu mascota debe consultarse siempre con un profesional veterinario.

🐾 Huella animal