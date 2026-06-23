¿IA consciente? Un ingeniero de Microsoft usó cabras en Age of Empires para demostrar que no

Hay gente que cree que ChatGPT es consciente. Sí, en serio. Un ingeniero de Microsoft, cansado de ver este debate, ha decidido usar un método inesperado para callar bocas: meter cabras en Age of Empires II. La idea no es una broma. Es un experimento formal que demuestra, con bits y balidos virtuales, que atribuir sentimientos a una IA es puro antropomorfismo.

¿Pero a quién se le ocurre meter cabras en esto?

Adrian de Wynter, investigador de Microsoft, observaba con preocupación el viejo debate sobre la consciencia artificial. Richard Dawkins declaró en mayo de 2026 que Claude ya era consciente. Hace años, Blake Lemoine fue suspendido de Google por decir lo mismo de sus chatbots. La cosa no es nueva: la interfaz conversacional de los LLM es tan convincente que hasta mentes brillantes caen en la trampa. De Wynter necesitaba un argumento visual, casi ridículo, para explicar lo que realmente hay detrás de la magia. Y entonces aparecieron las cabras.

El investigador, junto a la Universidad de Nueva York, publicó un estudio con un título impecable: 'Si los LLM tienen atributos humanos, también los tiene Age of Empires II'. La tesis era clara: si crees que un chatbot siente porque encadena palabras con coherencia, espera a ver este juego de estrategia de los 90 convertido en un cerebro artificial.

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Cabras, puentes y bits: así se construye un 'cerebro' en un videojuego

De Wynter no estaba de broma. Construyó un LLM funcional dentro del editor de mapas de Age of Empires II usando puertas lógicas NAND. La materia prima era surrealista: la hierba representaba un 0, los puentes un 1, y las cabras hacían de bits. Con esto replicó la estructura de un perceptrón, la red neuronal más simple que existe, que clasifica entradas en categorías binarias. No hay magia, solo puertas lógicas que se ejecutan sobre un paisaje medieval.

El experimento venía a decirnos algo demoledor: si coges el mismo software que hace funcionar a ChatGPT, pero le quitas el chatbot bonito y lo ejecutas en un prado con cabras digitales, la supuesta consciencia desaparece de un plumazo. Lo único que ves en el monitor es un rebaño moviéndose de forma aparentemente aleatoria. La interfaz es el verdadero truco. Nos encanta hablar con máquinas que nos devuelven empatía, pero no son más que operaciones matemáticas disfrazadas.

La interfaz conversacional es el espejismo. Tras la pantalla solo hay lógica booleana hecha con cabras digitales.

La comunidad ya había trasteado con ideas parecidas en Minecraft, pero De Wynter llevó el concepto al clásico de Ensemble Studios con un objetivo distinto: reírse de nuestra tendencia a humanizar cualquier cosa que responde con coherencia. Incluso un montón de cabras.

La pantalla es el espejismo: por qué confundimos un chatbot con una persona

El antropomorfismo no es un fallo de la IA, es nuestra configuración de fábrica. El cerebro humano está entrenado para detectar patrones de lenguaje y atribuirles intención. Por eso, cuando un modelo como Claude te dice "te entiendo", tú le crees. Pero, como recordó Ted Chiang en The Atlantic este mismo año, la máquina solo optimiza la probabilidad de que vuelvas a interactuar con ella. No hay comprensión, solo imitación estadística. Hablar con un LLM es más parecido a un autocompletado glorificado que a una conversación consciente, y el experimento de las cabras lo convierte en una evidencia visual aplastante.

El problema de fondo es la interfaz. Si en lugar de un chatbot te mostraran un mapa del juego con cabras moviéndose, no sentirías apego emocional. La ilusión de la consciencia solo existe cuando la conversación es convincente. Quitar el texto y enseñar los bits crudos rompe el hechizo. Y, de paso, nos recuerda que no estamos tan lejos de la Edad Media digital, solo que ahora las matemáticas van mucho más rápido. Un puntazo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un producto nuevo, pero el método de De Wynter es tan visual y absurdo que merece un monumento en el campus de Microsoft. La próxima vez que alguien te diga que Claude tiene sentimientos, mándale cabras.

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El resumen para vagos (TL;DR)