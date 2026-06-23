Beyoncé destapa el proceso de la transformación capilar de Jay-Z y las redes alucinan

Beyoncé ha soltado un vídeo de siete minutos en el canal de CÉCRED que es puro amor. La historia detrás de la melena natural de Jay-Z —con afro incluido— ha dejado a medio internet con el corazón blandito. Porque no es solo un cambio de look: es un gesto que empezó hace ocho años, cuando Blue Ivy tenía cinco y le dijo a su padre que no se sentía segura con su pelo.

Un vídeo de siete minutos que lo cambia todo

El clip, narrado por la propia Beyoncé, muestra el proceso de desenredar ocho años de rastas de Jay-Z. Día a día, con una paciencia infinita y las manos de estilistas, de la propia Blue y de la reina. No es un tutorial al uso, es una carta de amor familiar. Y la gente lo está notando.

En las imágenes se ve cómo el rapero pasa de unas rastas larguísimas a un afro denso y cuidado. El séptimo día lo hidratan con mascarilla, lo secan con secador y lo trenzan en largas trenzas de raíz. Todo en casa, sin magia.

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La razón real: su hija Blue Ivy, con solo cinco años

Aquí viene el dato que ha derretido a todo el mundo. Jay-Z decidió dejarse crecer el pelo porque Blue Ivy se sentía insegura con el suyo. Beyoncé lo cuenta con una frase que ya es historia: “Siempre pensé que era hermoso que la verdadera razón por la que Jay se dejara el pelo fuera para enseñarle a Blue que su pelo era como el suyo”.

La pequeña llevaba años recibiendo comentarios crueles en redes sobre su textura capilar. Con apenas cinco años, le dijo a su padre que no estaba a gusto. La respuesta de Hov fue pasarse casi una década sin cortarse el pelo.

Jay-Z se dejó el afro para que su hija de cinco años viera que comparten textura. No hay gesto más poderoso.

El proceso de siete días y el carpetazo a los rumores

El vídeo también sirve para enterrar bulos. Llevaban años diciendo que Jay-Z usaba pelucas bajo las rastas. Las imágenes caseras muestran su pelo natural sano, grueso y perfectamente cuidado. La mayoría de las especulaciones se caía por su propio peso, pero ahora hay pruebas en 4K.

Y lo mejor ha sido la reacción en redes. Miles de usuarios han conectado con la dimensión cultural y familiar del gesto. “La conexión cultural que tenemos las personas negras con nuestro pelo es tan espiritual, íntima y hermosa”, escribe una usuaria. “Desenredar el pelo de alguien que amas es un acto de cuidado”.

El chisme en 3 claves (TL;DR)