Calor extremo y salud mental: cómo combatir la irritabilidad, ansiedad y fatiga

Si llevas unos días sintiendo que todo te irrita, que te cuesta concentrarte y que dormir es misión imposible, no es solo por el trabajo o por cómo está el mundo. El calor extremo es un estresor mental (factor que genera estrés psicológico) que afecta directamente a tu bienestar psicológico. Y no, no es una percepción tuya: los datos respaldan que las olas de calor disparan las consultas de salud mental.

Según un estudio liderado por Andrea Mechelli, neurocientífico del King's College de Londres, durante los episodios de calor intenso en el Reino Unido se ha registrado un aumento del 7% en el uso de servicios comunitarios de salud mental y un incremento del 6% en las hospitalizaciones por problemas como ansiedad o depresión. El análisis, que revisó historiales médicos de los últimos 12 años, confirma que el calor no solo pasa factura al cuerpo: también a la cabeza.

Y lo más curioso, cuenta Mechelli, es que apenas un 9% de la gente cree que las altas temperaturas afectan a su bienestar psicológico. «Luego reconocen que duermen mal, que no se pueden concentrar o que se sienten agotados, y esos son claramente síntomas provocados por las altas temperaturas». Dicho en otras palabras: la irritabilidad, la fatiga mental o la falta de sueño son señales de alarma que solemos atribuir a otras causas.

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Por qué el calor te pone de los nervios (y no es solo por el sudor)

Hay dos caminos paralelos, explica el experto. Por un lado, el biológico: la deshidratación, el insomnio y el esfuerzo extra que hace el cuerpo para regular la temperatura alteran el estado de ánimo y la capacidad de concentración. Por otro, el psicológico: el calor prolongado nos agota mentalmente. La sensación de que hasta las tareas más sencillas requieren más esfuerzo aumenta la ansiedad y baja el ánimo.

Además, cuando el termómetro se dispara, tendemos a encerrarnos, a reducir la vida social y a dejar de hacer ejercicio. Eso, en personas que viven solas o en barrios mal acondicionados, puede empeorar la sensación de aislamiento. El calor no solo es molesto; cambia nuestra rutina de formas que alimentan la espiral de malestar.

El problema es aún más intenso en las ciudades por el efecto isla de calor (fenómeno urbano donde las temperaturas son varios grados más altas que en la periferia, sobre todo de noche). En esas condiciones, el descanso se hace casi imposible y la fatiga mental se cronifica.

El calor prolongado actúa como un estresor invisible que agota, aísla y te deja sin energía para lo más básico.

La buena noticia es que hay formas de combatirlo. Y van desde lo que puedes hacer hoy en tu casa hasta cómo deberían repensarse las ciudades.

El truco de la regla 3-30-300 y otras estrategias que funcionan

Mechelli apuesta por una idea simple pero poderosa: la regla 3-30-300, propuesta por el investigador holandés Cecil Konijnendijk. Consiste en que cada persona debería ver al menos tres árboles adultos desde su ventana, vivir en un barrio con al menos el 30% de cobertura arbórea y tener un espacio verde a menos de 300 metros de casa. Es una forma de urbanismo pensada para la salud mental, no solo para el paisaje.

Los beneficios del contacto con la naturaleza están más que probados. Incluso un pequeño paseo entre árboles o escuchar el canto de los pájaros puede mejorar el bienestar mental durante hasta ocho horas, según los datos recogidos con las aplicaciones Urban Mind y NatureBoost. No hace falta vivir junto a un gran parque: a veces basta con llenar de plantas una terraza o frecuentar un jardín de barrio.

Y luego están las medidas más inmediatas: ventilar la casa a primera hora, oscurecer las habitaciones cuando el sol aprieta, beber mucha agua, mantener el contacto social aunque sea por videollamada y, sobre todo, adaptar la rutina para evitar las horas centrales del día. En muchos barrios, las diferencias de temperatura entre una calle arbolada y una plaza de cemento pueden ser enormes: aprovechar esos microclimas ayuda.

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Lo que la ciencia ya sabía y cómo esto cambia tu verano

Antes de este estudio, ya había evidencia de que vivir cerca de zonas verdes reduce el riesgo de depresión. Pero lo que Mechelli y su equipo han añadido es la dimensión del calor como agravante concreto, y la prueba de que las olas de calor disparan el uso de servicios de salud mental. No es una simple coincidencia estival; es un patrón que se repetirá con más frecuencia conforme los veranos sean más largos e intensos.

Lo que está en juego no es solo cómo sobrevivimos a unos días de mucho calor. Es qué tipo de ciudades estamos construyendo. «Proteger la salud mental no depende de cómo nos adaptamos a nivel individual, sino de qué espacios y ciudades diseñamos durante todo el año», insiste Mechelli. Eso implica incluir la naturaleza como infraestructura básica, igual que lo son las aceras o el alumbrado.

Lo interesante es que las intervenciones más efectivas no requieren grandes obras. Una farola que alumbra bien un camino arbolado, un banco a la sombra en una plaza, un huerto comunitario: la participación activa, como regar plantas o cultivar, tiene un impacto aún mayor en el bienestar. Pero incluso cuando estás agotado y solo puedes asomarte a la ventana, prestar atención al verde que te rodea ya suma.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)