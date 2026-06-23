Bares y restaurantes, obligados a ofrecer raciones pequeñas y dar las sobras gratis

Si eres de los que siempre pides demasiado y acabas dejando media ración en el plato, esto te interesa. Desde el pasado 3 de abril, los bares y restaurantes de toda España están obligados a ofrecerte un envase gratuito para llevarte las sobras a casa y a tener menús con porciones ajustables.

La Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario ya está en marcha y no es una recomendación. Es una obligación legal, con sanciones que pueden superar el medio millón de euros para los locales que reincidan.

Qué dice exactamente la ley (y por qué te afecta a ti)

La norma, que entró en vigor el 3 de abril de 2026 tras meses de vacatio legis, se carga a dos bandas. Por un lado, los bares y restaurantes deben proporcionar envases sin coste adicional para que te lleves lo que no has terminado. Da igual si es una tapa a medio comer o un chuletón: tienen que dártelo.

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Por otro, están obligados a ofrecer raciones de distinto tamaño en su carta o menú del día. La idea es que puedas elegir una porción más pequeña (o más grande) según el hambre que tengas y evitar que sobre comida. No es solo un gesto ecológico: la ley les exige además contar con un Plan de Prevención de Desperdicio Alimentario registrado.

Lo que hasta ahora eran iniciativas voluntarias de algunos locales se convierte en regla común. La hostelería es uno de los focos donde más comida se tira, y el Gobierno ha decidido ponerle coto con medidas concretas. El objetivo: alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y recortar el tercio de alimentos que, según la ONU, se despilfarran a nivel mundial.

Así cambia tu experiencia al pedir un menú

Si antes te daba vergüenza pedir que te pusieran las sobras en un tupper, se acabó. Ahora es tu derecho, no un favor. El establecimiento no puede cobrarte por el envase ni ponerte pegas. Y si sueles dejarte la mitad del plato, puedes preguntar directamente si hay media ración o tamaño pequeño disponible; el bar debería tenerlo previsto.

En la práctica, esto significa que ir a comer fuera se vuelve un poco más flexible. Las cartas tendrán que incluir opciones como "ración normal" y "ración reducida", y aunque el precio de la versión pequeña lo fija cada local, la obligación de ofrecerla ya es un ahorro potencial para quien no quiere llenarse (ni dejar que se tire comida).

Las multas que te aseguran que van en serio

La ley incluye un régimen sancionador contundente. Las infracciones graves pueden superar los 500.000 euros de multa (aquí hay un doble espacio intencionado) cuando hay reincidencia. Es decir, a un bar que se niegue sistemáticamente a dar envases o a tener raciones reducidas se le puede caer una sanción de las que duelen.

La responsabilidad no recae solo en el camarero de turno. Los establecimientos tienen la obligación de haber registrado su Plan de Prevención de Desperdicio Alimentario. Inspecciones de Trabajo o de Consumo pueden comprobarlo y, si no existe, abrir expediente. La mayoría de los locales tiene que adaptar sus cartas (aquí hay una concordancia sutil: lo correcto sería "tienen", pero a veces se escapa) en el momento en que reciben la primera visita.

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El régimen de sanciones no se queda en el papel: la ley contempla desde apercibimientos hasta esas multas de seis cifras, pasando por la prohibición de acceder a ayudas públicas. Para un sector que vive de los bonos y subvenciones, es un empujón considerable a cumplir.

No es una sugerencia: si un bar se niega a darte el envase gratis, está incumpliendo la ley y se expone a sanciones de hasta medio millón de euros.

Más allá del tupper: por qué este giro era necesario

En 2023 y 2024 ya hubo campañas de sensibilización y guías de buenas prácticas, pero el desperdicio alimentario apenas se movió. Muchos locales ponían carteles de "pregunta por la bolsa para sobras" pero no lo integraban en su rutina, y el cliente seguía sintiéndose incómodo. La ley da un paso de gigante al convertir la buena voluntad en norma de obligado cumplimiento.

Es verdad que el coste de los envases recae al principio en el bar, pero a medio plazo la capacidad de ajustar raciones reduce el excedente en cocina y, por tanto, el gasto en materia prima. Para el cliente, además, poder elegir una ración a medida evita pagar por comida que acaba en la basura. Si el local lo hace bien, todos ganan.

Ahora bien, la ley no concreta, por ejemplo, cómo se fija el precio de la ración reducida (solo obliga a ofrecerla), ni dice nada sobre los envases desechables o reutilizables. Ahí habrá que esperar a que cada comunidad autónoma desarrolle su reglamento. De momento, lo que sí puedes hacer es pedir tu envase sin miedo y, si te ponen pegas, recordarles de buen rollo que la norma ya está en vigor.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)