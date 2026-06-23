God of War Laufey: Deborah Ann Woll revela que supo del juego desde 2018, Cory Barlog se lo confesó

Ocho años. Ese es el tiempo que Deborah Ann Woll ha mantenido en secreto su papel protagonista en God of War: Laufey. Cory Barlog, el director, se lo confesó en persona en 2018, justo cuando el reboot nórdico de Kratos salía al mercado. Si eso no es tener la boca cerrada, que baje Freya y lo vea.

Una reunión en 2018 y un póster con un cubo

La actriz, que ya dio vida a Faye en los dos juegos anteriores, reveló a CGMagazine que el proyecto llevaba cocinándose desde mucho antes de lo que nadie imaginaba. En aquella reunión, Barlog le mostró un póster conceptual donde aparecía ella junto a un cubo. Aquel cubo era Phranque, el acompañante mágico que veremos en esta precuela onírica, y que ya ha protagonizado el arte oficial compartido por PlayStation.

La imagen, cuenta Woll, la dejó sin palabras. Pero el verdadero shock fue que Barlog y su equipo ya sabían hacia dónde querían ir antes incluso de que God of War (2018) arrasara en ventas. Tener tan claro el siguiente paso es de genios. O de locos, según se mire.

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El secreto mejor guardado y el trabajo de su vida

Guardar un spoiler de este calibre durante casi una década no está al alcance de cualquiera. Ni siquiera en una industria donde los actores firman acuerods de confidencialidad draconianos. Woll confiesa que este ha sido su trabajo favorito, el único rodaje en el que no sintió dudas sobre sí misma. Y si alguien con su trayectoria en series como Daredevil y True Blood lo dice, algo tiene.

El tráiler de presentación la dejó “con la boca abierta”, igual que a nosotros. Pero lo que más impresiona es la naturalidad con la que Santa Monica Studio ha ido tejiendo una narrativa paralela. Laufey no es un spin-off menor: es la pieza que faltaba para entender de dónde viene realmente la saga nórdica.

El secreto no era un rumor, era un plan maestro que llevaba ocho años guardado en un cajón conceptual.

Santa Monica juega al ajedrez en 4D

Aquí hay lección para la industria. Mientras otros estudios anuncian DLC a los tres meses, el equipo de Barlog trabaja con horizontes de casi una década. No se trata solo de un juego nuevo, sino de una arquitectura narrativa que conecta cada entrega. Ya vimos algo parecido con Naughty Dog y The Last of Us Parte II, pero aquí la escala temporal es aún mayor. Ese God of War: Laufey probablemente ya estaba esbozado cuando se escribieron las primeras líneas del de 2018.

Y lo mejor: no se siente forzado. Muchos temían un spin-off descafeinado, pero las declaraciones de Woll apuntan justo a lo contrario. Se nota que hay cariño, dirección artística y, sobre todo, un respeto por la historia que pocas franquicias pueden mantener tras tantos años. ¿El riesgo? Que el hype se dispare y luego el juego tenga que estar a la altura de ocho años de secreto. Pero viendo el tráiler y la pinta que tiene, las dudas se disipan rápido.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Un secreto de ocho años, una actriz entregada y una dirección narrativa impecable. Santa Monica sabe guardar los ases bajo la manga; solo esperemos que no se quede en una bonita cinemática.

El resumen para vagos (TL;DR)