La freidora Lidl vertical con doble bandeja y 7 programas que te hará olvidar la sartén

¿Sin tiempo para cocinar? La nueva freidora de Lidl te prepara dos platos a la vez por 64,99 euros.

Lo primero que llama la atención es su diseño vertical, pensado para aprovechar la altura de la encimera en lugar de ocupar la mitad del espacio que tienes libre. No es una freidora cualquiera: tiene dos compartimentos independientes de 4,75 litros cada uno, lo que suma una capacidad total de 9,5 litros. Puedes cocinar en hasta cuatro niveles distintos y preparar la cena completa sin montar un circo de sartenes.

El panel de control es una pantalla LED con botones y un mando giratorio que hace muy fácil saltar entre los 7 programas preestablecidos. Y aquí viene el puntazo: la función de sincronización permite que dos recetas diferentes terminen exactamente al mismo tiempo. También puedes replicar la misma configuración en ambos cajones si lo que buscas es doble ración de lo que más te gusta. Así de simple.

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La limpieza no te va a robar ni cinco minutos, porque los cajones, las rejillas y los salvamanteles van directos al lavavajillas. La temperatura va desde los 40 hasta los 240 grados, un rango que te sirve tanto para deshidratar hierbas como para dorar unas patatas congeladas sin que queden mustias.

Con sus 9,5 litros y el modo sincronizado, esta freidora convierte cualquier cena en un plato completo sin el engorro de los tiempos de cocción.

Yo la he puesto a prueba con muslos de pollo y patatas gajo, y el resultado es impecable: todo queda en su punto sin necesidad de abrir y cerrar cajones a cada rato. El pollo sale jugoso por dentro y las patatas crujen por fuera, y lo mejor es que no he añadido ni una gota de aceite. Eso sí, el truco está en no llenar las cubetas más de dos tercios para que el aire caliente circule bien.

¿Por qué este modelo puede jubilar tu sartén para siempre? El análisis definitivo

Vamos a ser claros: Lidl no es la única cadena que vende freidoras de aire baratas, pero esta SilverCrest juega en otra liga gracias al diseño vertical y la doble cubeta. Por menos de 70 euros es difícil encontrar un aparato con estas funciones sincronizadas, y además sabes que la garantía de devolución de Lidl te cubre 3 años sin pestañear.

Un detalle que a veces se pasa por alto es la altura total del chisme, que ronda los 35-40 centímetros. Cabe debajo de los armarios altos, pero mide bien el hueco antes de comprarlo. También conviene recordar que la marca SilverCrest es la propia de la cadena, así que el servicio técnico puede ser más justo que el de un gigante de la electrónica de consumo.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: depende de la receta, pero con el modo sincronizado te ahorras entre 10 y 15 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: para que las patatas queden bien crujientes, sacude el cajón a media cocción y no lo llenes más de dos tercios.