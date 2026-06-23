Se destapa el fraude de la nueva operadora de telefonía de Bertín Osborne

Bertín Osborne presentó hace unos días Española de Telefonía, una nueva operadora que ofrece servicios de móvil y fibra óptica. La empresa se presentó bajo el lema "Las cosas bien hechas, las cosas a derechas", definiéndose como una compañía "orgullosamente española" con tarifas que llevan nombres como 'España', 'Colón', 'Bécquer' y 'Murillo', y que opera sobre la red de Movistar. El arranque, sin embargo, no ha podido ser más turbulento.

La polémica comenzó cuando algunos usuarios decidieron inspeccionar el código fuente de la página web de la compañía. Allí encontraron referencias a una función denominada "Simulate test progress" y el uso de Math.random(), una función de JavaScript que genera números aleatorios. Según las capturas compartidas en redes sociales y los análisis realizados por varios usuarios, el supuesto test seleccionaría una cifra al azar entre aproximadamente 50 y 250 Mbps, sin efectuar ninguna transferencia de datos ni realizar las comprobaciones habituales de un auténtico test de velocidad.

La primera voz en alertar públicamente de la situación fue el usuario de X conocido como PersonaMayor (@manguionduro), quien publicó una captura del código con un mensaje directo: el test no existe, y lo que la web hace es elegir un número aleatorio entre 50 y 250 Mb para luego intentar vender una conexión más rápida. En la web de Española de Telefonía la aguja del velocímetro se mueve y arroja un resultado incluso si el dispositivo no está conectado a internet. "He hecho el test en modo avión", bromeó otro usuario en X. Ese detalle lo dice todo.

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El código de la web de la operadora de Bertín Osborne destapa que no es real el test | Fuente: @manguionduro

Cuando el usuario hace clic en el botón de "Realizar Test de Velocidad", la web no se comunica con ninguna red ni servidor: simplemente arranca una animación de carga para disimular. La instrucción encargada de dar el resultado final no realiza ningún análisis de la red; es un generador de números aleatorios. Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona una medición real de velocidad sabe que el proceso requiere establecer una conexión efectiva con servidores externos, intercambiar paquetes de datos y calcular tanto el ancho de banda real como la latencia. Nada de eso ocurre aquí.

Desde RedesZone realizaron varias pruebas para corroborar los hallazgos y confirmaron el funcionamiento descrito. En una de las pruebas el resultado fue de 174 Mbps, un dato totalmente incorrecto. Tras varias repeticiones, el test siempre devolvió una velocidad de entre 50 y 250 Mbps. La mayoría de los hogares españoles con fibra óptica contratada tienen velocidades muy superiores a esa horquilla, lo que significa que prácticamente cualquier usuario que use este test creerá estar recibiendo menos ancho de banda del que realmente tiene.

Un detalle adicional que varios usuarios señalaron en los comentarios es que el sistema ni siquiera guarda el último valor generado: si el usuario repite el test, puede obtener resultados completamente distintos y contradictorios entre sí, como 200 Mbps en un intento y 60 en el siguiente. Esa inconsistencia hace aún más evidente que detrás no hay ninguna medición real.

Una empresa que llega al mercado entre denuncias

El escándalo del test falso no llega de forma aislada. La compañía se presentó públicamente a comienzos de junio con una campaña protagonizada por el cantante y presentador y el lema "Las cosas bien hechas, las cosas a derechas". Varios días antes de que se destapara el asunto del test, FACUA-Consumidores en Acción ya había denunciado ante distintas administraciones a Española de Telefonía, acusando a la compañía de una serie de presuntas irregularidades que podrían vulnerar hasta cinco normas distintas relacionadas con el consumo, la publicidad, las telecomunicaciones, la protección de datos y los servicios digitales.

Entre las infracciones señaladas por la asociación figuran cuestiones que van más allá de lo anecdótico. Según FACUA, los teléfonos de información al consumidor que ofrece la web no son gratuitos, sino una línea móvil y otra con prefijo geográfico de La Rioja donde una inteligencia artificial saluda al establecerse la comunicación con un "viva España. Con ello, la empresa incumpliría la obligación de atención telefónica gratuita establecida en la Ley General de Telecomunicaciones. Además, la organización denuncia que cuando el usuario introduce sus datos en la web para solicitar más información, acepta una "política de privacidad" de la que no se le informa en ningún momento.

He tenido que comprobarlo y, efectivamente, así es. pic.twitter.com/GJbNBEgWl7 — Javier Díez (@auolflo) June 22, 2026

En materia de publicidad, la denuncia apunta a que la tarifa básica de la operadora no es ni mucho menos tan competitiva como se anuncia. La tarifa España ofrece llamadas ilimitadas nacionales y 25 GB de datos con el reclamo de que sus 7,50 euros al mes suponen un "precio imbatible". Sin embargo, hay otras compañías que ofrecen el mismo servicio o incluso más datos a un precio más bajo. De hecho, la de Española de Telefonía sería un 33% más cara que la oferta más económica del mercado que ofrece lo mismo por 5,00 euros.

Las denuncias han sido remitidas a la Dirección General de Consumo, a las secretarías de Estado competentes en Telecomunicaciones y Digitalización y a la Agencia Española de Protección de Datos. Y la cosa no termina ahí: FACUA ha advertido de que continúa analizando y certificando irregularidades aún más graves por parte de la compañía, de las que informará en los próximos días.

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En cuanto a la relación de Bertín Osborne con la empresa, aunque en la cuenta de Instagram de la compañía se describe que detrás de la OMV se encuentran "Antonio, Paco, Ernesto, Fran y Bertín, cinco españoles que se unieron para ofrecer en telefonía un servicio premium", si se revisa la información de la Sociedad Limitada que se encuentra tras Española de Telefonía —EDT Compañía Ibérica de Telefonía SL—, Bertín no aparece entre los cargos formales de la organización.

El test de velocidad sigue activo en la web en el momento de publicar este artículo. Queda pendiente saber si desde Española de Telefonía tomará medidas para retirarlo o sustituirlo por una herramienta que realice mediciones reales, y si el conjunto de irregularidades denunciadas derivará en sanciones concretas por parte de las autoridades competentes.