Japón sube un 500 % las tasas de visado: el mayor incremento en 48 años

Japón llevaba 48 años sin tocar el precio de sus visados. Hasta ahora. El gobierno acaba de aprobar una subida del 500% que multiplica por cinco el coste de entrada al país, la mayor revisión en casi medio siglo.

De 3.000 a 15.000 yenes: la factura del 'boom' turístico

El visado de entrada única pasa de 3.000 yenes a 15.000. El de múltiples entradas, de 6.000 a 30.000. Son cifras que rompen 48 años de tarifas congeladas, desde 1978. La subida es del 500% y el Ministerio de Exteriores lo justifica con la inflación y la debilidad del yen. Pero el argumento cojea por un lado: la tramitación del visado se realiza dentro del del propio aparato estatal japonés, así que el tipo de cambio no tendría por qué disparar los costes internos.

¿Inflación o recaudación? La excusa y la realidad

El ministro Toshimitsu Motegi fue claro: “No esperamos una influencia inmediata sobre el número de visitantes extranjeros”. La frase es casi un brindis al sol, pero tiene lógica. Japón vive un bum turístico alimentado por un yen barato que convierte el país en un destino low cost para millones de viajeros. Si el alojamiento y las compras siguen siendo baratos, un visado de 15.000 yenes apenas arañará la decisión de viajar. El cálculo fiscal es limpio: más visitantes, más ingresos sin necesidad de subir impuestos internos.

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El blanco está en China (y en cualquiera que necesite visado)

La subida no toca a los turistas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o la Unión Europea, que siguen entrando sin visado durante 90 días. Quienes sí la van a notar son los viajeros de países que sí necesitan el documento. Y ahí, el nombre propio es China. Los visitantes chinos representan uno de los mayores bloques de entrada, y el Gobierno estima que la medida generará 116.100 millones de yenes adicionales en el año fiscal 2026.

El movimiento se parece mucho a aquella “tasa Sayonara” de 2019: un impuesto de salida de 1.000 yenes que pagan todos los viajeros al abandonar Japón. En aquel momento fue para financiar infraestructuras turísticas. Ahora, con el visado, Tokio aprieta en sentido contrario: pagan al entrar. La lógica es consistente: el turismo masivo se convierte en una línea de ingresos directa, no solo en un motor económico indirecto.

Convertir el visado en un peaje turístico tiene una lógica impecable: el que quiere entrar paga, y el Estado recauda sin tocar impuestos internos.

El mensaje de fondo es que los países empiezan a monetizar el acceso a sus fronteras de forma más agresiva. Durante décadas, los visados fueron una herramienta de control migratorio. Ahora también son una fuente de ingresos y un instrumento económico. Japón no cierra la puerta, simplemente cobra más por abrirla. Y si esta subida funciona sin frenar llegadas, otros países tomarán nota muy pronto.

El resumen para vagos (TL;DR)