Alerta roja por calor en España: el mapa de Sanidad contradice a AEMET y siembra la duda sobre el riesgo real

Si vives en el norte de España, el aviso que te llega por el móvil dice naranja. Pero el mapa que maneja Sanidad te señala en rojo. La diferencia no es un matiz: cambia la percepción del riesgo que corres durante esta ola de calor.

Mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicaba ayer un mapa con avisos amarillos y naranjas en casi toda la península, el Meteosalud del Ministerio de Sanidad pintaba de rojo todo el tercio norte y numerosos puntos del centro y el sur. Dos mapas oficiales, dos colores distintos y un mismo día.

Dos mapas, dos colores distintos: la contradicción que te afecta

El contraste es tan evidente que basta ver las imágenes. Aemet, la agencia que todos conocemos, basó sus avisos en las temperaturas máximas registradas en cada una de las 182 zonas climáticas del país y las comparó con sus registros históricos. Así, solo una zona del País Vasco recibió el rojo; el resto, naranja o amarillo. Ese mapa es el que replican el Ministerio del Interior, Protección Civil y las cuentas del 112 de cada comunidad autónoma.

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Pero el mapa de Meteosalud, que empezó a publicarse en 2024, cuenta otra historia. Añade al cálculo el impacto fisiológico del calor: no solo la temperatura que marca el termómetro, sino cómo afecta al organismo de las personas que viven en cada lugar. Y ahí cambia todo.

Qué mide cada uno (y por qué el tuyo importa más)

La clave está en la adaptación. En A Coruña, alcanzar los 33 ºC supone un estrés térmico mucho mayor que 40 ºC en la campiña sevillana, porque la población gallega está menos acostumbrada. Meteosalud cruza la temperatura media de tres días con un factor de riesgo local que refleja esa adaptación, y así define las 'olas de calor epidemiológicas'.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III y uno de los ideólogos del sistema, lo explica con claridad: «En más de la mitad de las situaciones en las que habría que dar una alerta por calor, no se están dando», resume. El problema no es dónde hace más calor, sino cómo afecta a quien lo sufre.

Un estudio de 2024 que analizó datos de 2008 a 2019 confirmó esta brecha: en el 52,5% de las zonas climáticas españolas, el umbral sanitario de riesgo se activa con temperaturas inferiores a las que necesita Aemet para declarar una ola de calor. Traducido: aunque no se anuncie ola de calor, la salud de millones de ciudadanos puede estar en peligro.

En más de la mitad de los casos, la alerta por calor que protege vidas se activa antes de que Aemet dé la voz de alarma.

Por qué el aviso de Aemet se impone (y qué está haciendo Sanidad para que no sea así)

Aquí entra la inercia comunicativa. El mapa de Aemet lleva 20 años en el imaginario colectivo, mientras que Meteosalud apenas despega desde 2024. Interior, Protección Civil y los servicios de emergencia autonómicos han difundido esta semana los avisos naranjas, no los rojos sanitarios, según confirma Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático en el gabinete de la ministra de Sanidad. «Los dos mapas cumplen funciones diferentes, y nosotros recomendamos el de Meteosalud, que es el que importa a las personas. Pero es más reciente y todavía estamos dándolo a conocer», admite.

Las cifras son tozudas: las declaraciones de alerta de Meteosalud y ola de calor de Aemet solo coinciden en el 30,7% de los casos. En el 52,5% restante, Sanidad detecta riesgo sin que Aemet alcance el umbral, y en un 16,7% ocurre lo contrario. El estudio, publicado en Environmental Sciences Europe, recomienda usar definiciones epidemiológicas, no solo meteorológicas.

Por eso, mientras no se popularice el mapa con variable sanitaria, la percepción del peligro seguirá siendo más baja de lo que realmente es en buena parte del país. Y eso, en plena ola de calor, tiene consecuencias: desde trabajadores que no activan protocolos laborales hasta ciudadanos que no se hidratan lo suficiente.

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