El escándalo de la publicidad encubierta de influencers salpica a Antonio Banderas y Bustamante

Antonio Banderas, David Bustamante y otros 20 famosos están bajo investigación por publicidad encubierta en redes sociales. La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha recopilado decenas de posibles infracciones y las ha puesto sobre la mesa de la CNMC.

El motivo: no identificar de forma clara que ciertas publicaciones eran contenido patrocinado. La ley es tajante y, ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está estudiando cada caso. Las sanciones pueden ser astronómicas: desde 10.000 euros para infracciones leves hasta 1,5 millones si se consideran muy graves.

El informe que ha hecho saltar todas las alarmas

La AUC lleva años denunciando lo que considera publicidad engañosa en los perfiles de famosos. En su último informe, entregado a la CNMC, se señalan más de 20 casos en los que no se cumplió con la obligación de etiquetar correctamente las colaboraciones. El 90% de las reclamaciones resueltas hasta ahora han confirmado la vulneración de la normativa, así que las probabilidades de multa son altas.

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Pero, ¿qué dice exactamente la ley? La Ley General de Comunicación Audiovisual establece que cualquier contenido publicitario debe ser 'claramente identificable. Por eso, usar etiquetas como #ad, #colaboración o decir 'embajador de marca' no siempre sirve si no queda explícitamente claro que hay un intercambio económico detrás.

Los nombres que están en el ojo del huracán

Entre los señalados hay de todo: desde estrellas de cine como Antonio Banderas hasta cantantes como David Bustamante pasando por influencers como Lola Lolita, Sofía Suescun o Tamara Gorro, e incluso deportistas como Alexia Putellas. El chef Jordi Roca y la jurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera también aparecen en la lista.

La CNMC ya ha resuelto algunos casos con compromiso de cese, lo que evita la multa si se retira o corrige el contenido. Pero para otros el expediente sigue abierto y las sanciones podrían ser millonarias.

El 90% de las reclamaciones ya resueltas confirmó la infracción, lo que convierte este escándalo en una bomba de relojería financiera para los implicados.

Por qué esto no es un simple despiste (y qué lección deja a los creadores)

No es la primera vez que la AUC pone el foco en la publicidad encubierta, pero esta es, sin duda, la denuncia más masiva y con más nombres mediáticos. En 2024 ya hubo un escándalo similar con 'celebrities' que promocionaban casas de apuestas sin avisar, aunque entonces las multas fueron mucho más bajas. Ahora, con la ley más afinada, la CNMC tiene margen para sancionar con dureza. A mi juicio, es justo: si un influencer cobra por recomendar un producto, el seguidor merece saberlo desde el primer vistazo. Lo contrario es tomarle el pelo a una audiencia que confía en esa figura. El problema de fondo es que muchos creadores siguen viendo las etiquetas como un 'corta rollo', cuando en realidad son la única herramienta de transparencia real. Si esta investigación acaba con sanciones ejemplares, el sector del marketing de influencers cambiará de verdad. La pregunta es: ¿cuántos más nombres saldrán a la luz en los próximos meses?

El Salseómetro

Nivel de salseo: 8,5/10. La mezcla de caras conocidas de la tele, cantantes y actores de primer nivel hace que este tema esté en boca de todo el país. Si alguno de los grandes acaba pagando una multa millonaria, el terremoto en redes será épico. (Cruzamos los dedos para que haya filtraciones, porque el drama está servido).

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)