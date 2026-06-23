Marvel's Wolverine revoluciona la accesibilidad con opciones brutales para todo tipo de jugadores

Insomniac Games ha decidido ir a por todas. Si con Marvel's Spider-Man 2 ya dejaron el listón altísimo, ahora con Marvel's Wolverine lo han reventado. La lista de opciones de accesibilidad se ha filtrado (bueno, la ha publicado el propio estudio con bombo) y es tan larga que parece el panel de control de un Boeing.

Pero es un avión en el que queremos volar. Esta no es una noticia de márketing vacío: las opciones que han presentado cubren prácticamente cualquier necesidad física o cognitiva y convierten a Wolverine en el triple A más personalizable que recuerdo.

El menú de accesibilidad que asusta (en el buen sentido)

La lista es casi infinita. Hablamos de preajustes para novatos, asistencia de navegación que te dibuja una estela hacia el objetivo, control de velocidad del juego —que puedes bajar hasta un 30%— y un montón de ajustes para esquivas, paradas y hasta la violencia explícita.

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Porque sí, puedes decidir si quieres ver sangre dinámica, desmembramientos o incluso la curación visceral de Logan. Hay un preajuste de violencia parcial o completo que convierte el título en algo apto para casi cualquier estómago. Algo inédito en un juego de este calibre.

Pero lo que más me flipa es el lector de pantalla, que ahora incluye español de España y latinoamericano, con velocidad regulable al 400%. ¿Audio mono? Por supuesto. ¿Señales de audio de accesibilidad con su propio glosario? También. Es casi una declaración de principios: jugar no es solo ver y pulsar botones.

La personalización llega hasta el último píxel: puedes ajustar el alto contraste con opacidad y sombreados, el tamaño y color de los contornos de enemigos o aliados, e incluso el punto central de la pantalla con su opacidad al gusto. Todo esto sin necesidad de ser un ingeniero de la NASA.

La verdadera revolución de Marvel's Wolverine no son sus gráficos —que lo son—, sino un menú de opciones que demuestra que jugar no debería ser un privilegio de unos pocos.

Por qué esto sí es revolución y no postureo

Muchas empresas meten cuatro sliders de dificultad y lo llaman 'accesibilidad'. Aquí no hay atajos. Insomniac ha hecho los deberes con mucho más cariño que la mayoría. Mientras que en otros títulos las opciones parecen un parche de última hora, aquí están integradas desde el diseño.

Y eso, en un juego tan físico como el de Lobezno, con sus garras, sus embestidas y su violencia descarnada, es doblemente meritorio. Porque no solo se adapta a jugadores con discapacidad, sino que ofrece herramientas para que cualquier persona pueda modular la experiencia a su medida.

El precedente: Spider-Man 2 ya era un monstruo de la accesibilidad

Spider-Man 2 ya nos dejó con la boca abierta en 2023, pero este Wolverine lo supera en casi todos los apartados. La compañía ha escuchado a la comunidad y ha añadido opciones que se pedían a gritos, como la personalización segregada de la velocidad en combate o la vibración de pasos y cinemáticas. El salto es tan grande que convierte a su antecesor en una versión beta.

¿Hay riesgo de saturar al jugador con tantas opciones? Lo dudo. Los preajustes (movilidad, visual, auditivo, alto contraste) permiten configurarlo todo en un par de toques. Y si no, el juego te recuerda de vez en cuando que esas herramientas están ahí.

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Marvel's Wolverine sale el 15 de septiembre en exclusiva para PS5. Con GTA VI asomando, quizá no acapare todas las portadas, pero en términos de inclusión va a marcar un antes y un después. Insomniac no solo hace juegazos: hace juegos para todos de verdad.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Si cumple la mitad de lo que promete en accesibilidad, sentará cátedra en la industria. Insomniac ya demostró con Spider-Man 2 que no se queda en el papel; aquí apunta aún más alto. Reserva con confianza, pero espera a ver si todo funciona igual de bien en la batalla final.

El resumen para vagos (TL;DR)