Haaland asusta a Mbappé: sus goles en el Mundial le acercan la Bota de Oro

Haaland está en modo apisonadora. Cuatro goles en dos partidos del Mundial 2026, y ya tiene a Mbappé y a Messi mirando de reojo. La Bota de Oro, que parecía cosa de los dos extraterrestres de siempre, ahora tiene un tercer nombre que nadie se atreve a descartar.

El noruego no se anda con florituras. Si el gol es una obra de arte, Haaland pinta con un rodillo. Su fútbol no entiende de pausa ni de regates infinitos: va directo al área, fija a los centrales y, cuando llega el balón, lo empotra contra la red. Lo ha repetido ya cuatro veces en este torneo y no parece tener intención de parar.

El robot que no entiende de pausa

Mientras Messi busca el gol leyendo el juego como un ajedrecista y Mbappé lo persigue con su velocidad de videojuego, Haaland ha simplificado la ecuación. El delantero del Manchester City convierte cada llegada en una sentencia. Su secreto no es un misterio: una mezcla de potencia física, anticipación y un remate que parece programado para no fallar.

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En los dos primeros encuentros del Mundial, el noruego ha perforado las porterías de sus rivales con una naturalidad que asusta. No necesita elaborar la jugada: le basta con aparecer en el área y cazar un centro, un rechace o un pase filtrado. Los defensas se topan con una pared de 1,94 metros que, además, se mueve como un felino. Y así, patadón tras patadón, los goles van cayendo.

La Bota de Oro empieza a oler a bacalao noruego. Con cuatro dianas en apenas 180 minutos de juego, Haaland se ha puesto a la altura de los máximos artilleros históricos en sus primeras citas mundialistas. Si mantiene este ritmo, el trofeo podría decidirse por algo más que la magia.

Pero ojo, que la competencia no se rinde. Mbappé, con su velocidad supersónica, ya ha mojado también. El francés tiene esa capacidad de aparecer en los momentos clave, pero este año siente el aliento de un gigante rubio que no le deja ni un respiro.

Mbappé, el perseguidor que juega a ser humano

Kylian Mbappé es pura dinamita. Sus arrancadas dejan defensas descosidas y su definición es quirúrgica. Sin embargo, en este Mundial está teniendo que emplearse a fondo porque Haaland le ha salido un competidor inesperado. El duelo por la Bota de Oro se ha convertido en una carrera de dos, con permiso de un Messi que nunca se descarta.

A Mbappé le gusta el balón, construir desde atrás y acelerar cuando huele la sangre. Haaland, en en cambio, es un depredador de área que vive para el último toque. Dos estilos opuestos que reflejan dos formas de entender el gol. Y lo mejor es que el mundo está disfrutando de este choque de titanes en directo.

Cuatro goles en dos partidos: Haaland no ha venido a pasear, ha venido a arrasar.

Con el torneo aún en su fase de grupos, la pelea por ser el máximo goleador se presenta apasionante. Vinicius y Kane también suman, pero de momento parece que el verdadero pulso está entre el androide noruego y el cohete francés. Y el morbo está servido.

La pelea que todos queríamos ver

El Mundial 2026 nos ha regalado una batalla goleadora que ya es tendencia en redes. Cada tanto de Haaland se celebra en TikTok como un meme viviente, y cada sprint de Mbappé levanta a las gradas. El contraste entre la fuerza bruta y la velocidad explosiva tiene enganchado al planeta fútbol.

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Habrá que ver quién llega más lejos con su selección, porque los goles en octavos y cuartos pesan más que los de la fase de grupos. Pero el noruego, con esta carta de presentación, ya ha enviado un mensaje muy claro: la Bota de Oro no tiene dueño hasta que él diga lo contrario.

Y en medio de este terremoto, una certeza: Haaland ha convertido el Mundial en su patio de recreo. Y a Mbappé, de momento, le ha salido un compañero de baile que no le deja ni un segundo de tranquilidad. Lo que viene promete emociones fuertes.

El chisme en 3 claves (TL;DR)