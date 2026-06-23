iPhone Ultra plegable: así es el primer móvil plegable de Apple filtrado para 2026

Alguien en Cupertino ha decidido soltar lastre y, por fin, enseñar su primer plegable... aunque sea por filtración. Jon Prosser, el filtrador que se ha convertido en la pesadilla recurrente de Apple, acaba de publicar lo que describe como el vistazo más detallado al iPhone Ultra, el móvil plegable con el que la manzana quiere plantar cara a Samsung y Huawei en 2026.

El vídeo de Prosser —con un historial de aciertos notable— no se anda con medias tintas: renders, especificaciones y hasta un nombre oficial. El diseño es de apertura horizontal, estilo tableta, con un chasis de titanio disponible en negro y blanco. Desplegado, el grosor se queda en unos ridículos 4,5 milímetros, más fino incluso que el iPhone Air. Cerrado, sigue siendo un teléfono compacto, aunque con menos cámaras que sus hermanos Pro: solo un gran angular y un ultra gran angular, porque el teleobjetivo no cabe. Todo esto movido por el chip A20, 12 GB de RAM y módem con comunicación satelital.

Qué es exactamente el iPhone Ultra (y por qué Prosser acierta más que falla)

Para que nos entendamos: el iPhone Ultra es la gran apuesta de Apple para meterse de lleno en el segmento de los plegables, el mismo en el que Samsung lleva años reinando con su Galaxy Z Fold. El precio estimado de 2.000 dólares en su configuración base lo sitúa directamente en el territorio de «piénsatelo dos veces antes de elegir entre esto y un Pro Max». Un salto de fe para los fans de la manzana que esperaban algo más que un diseño renovado.

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Prosser no es el único que apunta a septiembre de 2026 como la ventana de lanzamiento. El código de la beta de iOS 27 revela referencias explícitas a estados de plegado y ángulos de apertura, términos que en un iPhone normal no tienen sentido. Apple también está empujando a los desarrolladores para que adapten sus apps a rangos dinámicos de tamaño, lo que huele a anuncio inminente.

Multitarea real: el verdadero motivo para pagar 2.000 dólares

Aquí es donde la cosa se pone seria. Según Prosser, iOS 27 traerá por primera vez una multitarea real con pantalla dividida, y esa función será exclusiva del iPhone Ultra. El resto de la familia iPhone se quedará sin poder tener dos apps abiertas en paralelo, algo que Android lleva ofreciendo de forma estable desde hace años. Si esto se confirma, Apple habrá encontrado la forma de justificar el sobreprecio de su plegable con un software a la altura... y de paso, dejar a los usuarios del iPhone 18 con una sensación agridulce.

La maniobra recuerda a cuando la compañía reservó el modo escritorio para los iPad Pro, pero esta vez la excusa es más sólida: una pantalla de casi 8 pulgadas desplegada pide a gritos dos ventanas simultáneas. La pregunta es si los desarrolladores se subirán al carro o si, como tantas veces, pasarán meses hasta que apps como WhatsApp, Instagram o el cliente de correo funcionen decentemente en ese formato.

Lo que iOS 27 esconde en sus tripas y el calendario hasta 2027

El iPhone Ultra no va solo. Mark Gurman, de Bloomberg, ha adelantado que Apple prepara para 2027 —el vigésimo aniversario del iPhone— dos modelos conmemorativos con pantallas de bordes curvados y biseles casi inexistentes, impulsados por el chip A21. Tanto el A20 que debuta este año como el A21 de 2027 serán los únicos chips de Apple fabricados en el nodo de 2 nanómetros; a partir del A22, la compañía saltará directamente a 1,4 nanómetros. Una hoja de ruta que deja claro que los de Cupertino no van a dejar de apretar el acelerador ni un solo septiembre.

Y aunque parezca un detalle menor, los AirPods con cámara también se han colado en las quinielas. Su lanzamiento se habría retrasado a 2027 porque están pensados como los «ojos de Siri», y Apple aún no tiene listos los modelos de visión que necesitan para funcionar. El plan maestro es tan ambicioso que uno puede preguntarse si llegarán a todo o si alguna patita se quedará en el camino.

El primer iPhone plegable de Apple cuesta 2.000 dólares, pero trae una multitarea que ningún otro iPhone tendrá.

La estrategia de Apple con el iPhone Ultra recuerda inevitablemente al lanzamiento del primer iPhone X en 2017: un salto de diseño arriesgado, un precio prohibitivo y una función exclusiva (entonces, Face ID) que justificaba el dispendio solo para unos pocos. La diferencia es que hoy la competencia no está dormida. Samsung ya va por su sexto Galaxy Z Fold, y marcas chinas como Honor o Xiaomi ofrecen plegables con hardware de última generación a precios más ajustados. El verdadero examen será si la magia de Cupertino —y su integración con el ecosistema— basta para que alguien pague 2.000 dólares por un móvil que, fuera de la multitarea y la pantalla grande, no ofrece nada que un iPhone 18 Pro Max no pueda hacer.

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En el horizonte queda el evento de septiembre, donde quizá veamos este iPhone Ultra acompañado de una nueva hornada de iPhone 18. La beta de iOS 27 ya está moviendo fichas, y los desarrolladores tienen trabajo por delante. Si Apple cumple con lo filtrado, este otoño podría marcar un antes y un después en su catálogo. Y si no, siempre nos quedará el meme de Prosser acertando otra vez.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La filtración es sólida, el diseño suena plausible y la promesa de multitarea exclusiva es un imán para los fans del ecosistema. Solo le resta un punto y medio porque el precio duele y queda por ver si el software acompaña de verdad. Apple no puede permitirse un plegable a medias tintas.

El resumen para vagos (TL;DR)