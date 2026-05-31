Los mods de 007 First Light ya permiten jugar como Lenny Kravitz, el Agente 47 o una doncella francesa

No han pasado ni cinco días desde que IO Interactive lanzó 007 First Light y la comunidad modder ya ha liado la de Dios. El pack 'Expanded Outfits' te permite cambiar a Bond por Lenny Kravitz, el Agente 47 o una doncella francesa. Sí, has leído bien.

La pasarela de disfraces en modo Táctica

El mod Expanded Outfits retoma 21 atuendos del modo Táctica (TacSim) y los convierte en puro meme. La lista de personajes es un sinsentido maravilloso: puedes enfundarte a Lenny Kravitz, el Agente 47 una doncella francesa, a JackSepticEye y a Theresa Lorca en su bikini de chica Bond. También está Damien Webb con su careta dorada, Miss Moneypenny y, cómo no, Bond en calzoncillos. La coña está servida.

El mod no requiere gestor. Basta con copiar y pegar los archivos en la carpeta del juego. Eso sí, de momento la campaña principal se mantiene intacta con el Bond vainilla de IO Interactive; tendremos que esperar un poco para ver a Lenny Kravitz colarse en las cinemáticas y cantarle American Woman a la villana de turno.

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Junto al pack de disfraces, ya han aparecido otros mods esenciales: uno elimina las intros, otro permite desactivar la interfaz y un parche arregla las cinemáticas en resoluciones ultrapanorámicas. Todo muy artesanal, sin gestor de mods, como manda la tradición PC.

En Reddit ya se frotan las manos: '¿cuánto falta para que Thomas the Tank Engine aparezca en la guarida del villano?', y no es una pregunta retórica. La comunidad de Hitman lleva años pidiendo estos crossovers absurdos y 007 First Light, al usar el mismo motor Glacier, es terreno abonado para la locura.

La escena modder de IO Interactive siempre ha funcionado igual: el caos entra por la puerta y la compañía aparta la mirada, porque sabe que el meme vende más que cualquier campaña de marketing que puedan planificar en Copenhague.

La escuela Hitman: desnudos, trenes y memes

Si has seguido la saga Hitman, esto te sonará a deja vu. En Hitman 3, el Agente 47 acabó disfrazado de payaso, de bebé o directamente modelado como Shrek. IOI nunca ha perseguido estos mods; al contrario, la escena forma parte del atractivo canalla de sus juegos. Ahora, con Bond, la cosa promete ser aún más descarada porque el universo 007 es un parque de atracciones para el cachondeo: desde villanos con mascotas ridículas hasta gadgets que piden a gritos un reskin con forma de delfín hinchable.

Los creadores de la saga Hitman, IO Interactive, han construido su reputación sobre una base técnica sólida y una tolerancia calculada hacia el modding. No es casualidad: el Glacier Engine, diseñado para permitir personalización profunda, ha facilitado que la comunidad se convierta en un departamento de I+D externo que genera más titulares que sus propios tráilers.

¿Cuándo llegará Thomas?

Si conoces la escena de Hitman, sabes que esto solo es el aperitivo. Los mods de desnudos y el inevitable Thomas the Tank Engine apareciendo por la chimenea están a la vuelta de la esquina. La comunidad es imparable cuando IOI deja la puerta abierta, y con un engine tan conocido como el Glacier, el límite está en en la imaginación.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Porque la comunidad modder de IOI nunca defrauda y porque estos disfraces son la viva imagen del troleo que esperábamos. La nota no es un 10 solo porque aún no podemos jugar la campaña como Lenny Kravitz; dadles una semana y lo resolvemos.

El resumen para vagos (TL;DR)