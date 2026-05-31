Muere Frank Francés, exnovio de Bárbara Rey, tras una larga enfermedad

Bárbara Rey está viviendo un día difícil. Esta mañana se ha conocido la muerte de Frank Francés, su expareja durante la década de los 2000, a los 62 años y tras una larga enfermedad. La vedette ha recurrido a su perfil de Instagram para compartir un adiós que ya ha dado la vuelta a medio internet.

El club Tennis Brothers de Marbella, donde Francés llegó a jugar y entrenar, ha sido el encargado de confirmar la noticia. Pocos minutos después, la propia Bárbara Rey publicaba una foto junto a él acompañada de un texto que derrocha sinceridad y respeto.

Un mensaje que ha emocionado a miles

«Querido Fran, hoy has partido a un lugar en donde, según mi creencia, encontrarás la paz y felicidad que te mereces y desaparecerá por completo el sufrimiento que has tenido en estos últimos años de tu vida a causa de tu enfermedad», comienza el mensaje que Rey ha compartido en su cuenta de Instagram.

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La exvedette reconoce que en más de una ocasión le habría gustado verle, pero que él evitaba que le viera en ese estado. «Quiero desde aquí decirte y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos, que te quise mucho y fui muy feliz contigo aunque no fue duradero». Un testimonio que ha provocado una oleada de reacciones entre seguidores y compañeros de profesión.

La publicación ya acumula miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de apoyo. De hecho, el nombre de Frank Francés se ha colado entre las tendencias de X en nuestro país durante la mañana.

Quién fue Frank Francés, el pionero del pádel que enamoró a Bárbara Rey

Frank Francés no solo fue conocido por su romance con la musa del destape. Fue uno de los primeros jugadores profesionales de pádel en España, en una época en la que este deporte apenas empezaba a despuntar. Miembro del club Tennis Brothers, su nombre está ligado a los orígenes de este deporte en Marbella.

Aunque su relación con Bárbara Rey no fue especialmente larga (apenas unos años a mediados de los 2000), sí fue intensa. La pareja apareció junta en en varias portadas del corazón y se convirtió en una de las imágenes más comentadas del momento. Después de la ruptura, ambos mantuvieron una relación de respeto mutuo que se ha mantenido hasta el final.

En el mundillo del pádel, muchos le recuerdan como un pionero discreto, alejado del foco mediático que sí persiguió a su expareja.

Por qué este adiós ha conectado tanto en redes más allá del morbo

Los mensajes de despedida entre viejas glorias del papel couché suelen ser carne de zasca fácil. Pero en este caso no ha sido así. La reacción general ha sido de empatía y respeto, algo que no siempre ocurre cuando se mezclan famoseo y drama personal.

Recordemos otras despedidas similares, como la de Ángel Cristo Jr. a su hermano, o la de Isabel Pantoja a Julián Muñoz. En aquellas ocasiones, las redes se llenaron de comentarios sarcásticos. Con Frank Francés, sin embargo, el tono ha sido otro: un adiós limpio, sin polémica heredada, entre dos personas que se quisieron sin tener que montar un show.

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Quizá ese sea el gran titular de esta noticia: en un ecosistema digital tan dado al ruido, aún queda espacio para la emoción sin ruido. Bárbara Rey ha demostrado que el respeto y el cariño no pasan de moda, aunque estemos en 2026 y todo se mida en millones de visualizaciones.

El chisme en 3 claves (TL;DR)