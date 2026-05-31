La CEO de Xbox reconoce: enseñar logos de PS5 fue un error y promete cambios

Asha Sharma acaba de tuitear lo que muchos llevaban días pidiendo a gritos: «Fue un error». Y no, no habla de un fallo de servidores.

En el Xbox Games Showcase del año pasado aparecieron logotipos de PlayStation y Nintendo Switch junto a títulos propios de la compañía, y aquello sentó como una patada en el hígado a buena parte de su comunidad. La estrategia multiplataforma de Microsoft lleva meses generando ruido, pero ver el sello de la competencia en su propio escaparate fue la gota que colmó el vaso.

Hace apenas unos días, Matt Booty, jefe de contenido de Xbox, insistía en un podcast oficial que serían «muy claros sobre las plataformas en las que se lanzará un juego». La intención sonaba moderna, transparente, casi inocente. Pero en las redes se desató una tormenta que pilló a la directiva con el pie cambiado.

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El dedo en la llaga: ¿por qué un logo molesta tanto?

Que Xbox publique sus juegos en PS5 es una cosa. Que te lo restrieguen durante su evento estrella es otra muy distinta. La comunidad lleva años debatiendo si la multiplataforma diluye la marca y, para los más acérrimos, ver el logo de PlayStation en el mismo directo en el que esperaban exclusividades fue un puñetazo simbólico.

No es solo una cuestión de fans radicales. Hay un debate de fondo sobre identidad de plataforma: Nintendo y PlayStation jamás enseñan logos ajenos en sus eventos. Xbox, al hacerlo, rompió un código no escrito — y el precio ha sido ver a su nueva CEO teniendo que salir a apagar el fuego.

Enseñar el logo de PS5 durante un evento de Xbox fue el equivalente a poner un anuncio de Coca-Cola en la convención de Pepsi.

El tuit de Asha Sharma, publicado el 29 de mayo, no dejó lugar a interpretaciones: «Tras ver los comentarios sobre los logotipos, fue un error, y lo reconozco. Estamos hablando de cómo podemos adaptarnos para futuras presentaciones de Xbox». La admisión de culpa en voz de la máxima responsable descolocó a propios y extraños. Para unos, un gesto de humildad necesario; para otros, una muestra de debilidad ante la presión de un sector ruidoso.

La respuesta de Sharma y el giro inesperado

Lo curioso del caso es que la propia respuesta de la CEO desató otra oleada de críticas, esta vez de quienes opinan que Xbox no debería bailar al son de cuatro cuentas con megáfono. «¿Vamos a cambiar la estrategia cada vez que una minoría se queje?», resumía uno de los comentarios más repetidos. Es el clásico fango de las redes, donde el equilibrio entre community management y visión de negocio se mueve en arenas movedizas.

Mientras tanto, el Xbox Games Showcase 2026 está a la vuelta de la esquina: se celebra el 7 de junio. Y la gran incógnita ahora es si veremos alguna mención a otras plataformas o si Microsoft optará por un evento completamente «puro», sin logos foráneos.

¿Regreso a las raíces o solo humo tras el tuit?

El mea culpa de Sharma ha reabierto un debate que parecía enterrado: ¿debería Xbox volver a apostar por las exclusividades tradicionales? La sombra de Xbox 360 es alargada, y cualquier movimiento que aleje a la marca de aquella época dorada se recibe con recelo. Si Microsoft decide finalmente ocultar los logos de la competencia, el mensaje será claro: Xbox no quiere ser percibida como una marca de segunda que alimenta a las demás.

Pero otra lectura es posible: quizá la empresa solo está haciendo control de daños sin un cambio real detrás. El próximo 7 de junio saldremos de dudas, aunque con la ausencia confirmada de Project Helix, el showcase pierde una de sus bazas más potentes. La presión para que el evento no se limite a parches cosméticos es enorme.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El drama es de altura y toca las tripas de la identidad Xbox. La corrección es saludable, pero la incertidumbre sobre qué dirección tomarán añade salsa. Habrá que ver si el evento del 7 de junio apaga fuegos o enciende nuevos.

El resumen para vagos (TL;DR)