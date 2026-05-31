Influencers IA falsos en TikTok: la nueva estafa que suplanta a creadores de contenido negros

Hay una chica en TikTok que llora porque nadie compra sus cinturones artesanales. Se limpia una lágrima y escribe sobre la pantalla: «Como mujer negra, confío más en que las mujeres blancas se queden 13 segundos para salvar mi negocio». El vídeo tiene todo: vulnerabilidad, rabia, producto. Y todo es falso. La chica no existe, los cinturones vienen de la misma fábrica china que los vende Shein, y la cuenta es uno de los rostros generados por inteligencia artificial que se están haciendo pasar por emprendedores negros para vender en TikTok Shop.

La investigación de The Verge ha puesto rostro —nunca mejor dicho— a una de las derivadas más turbias de la IA generativa: utilizar tecnología de deepfake para crear perfiles de vendedores falsos que explotan la solidaridad racial con el único objetivo de colocar bisutería, accesorios y ropa de baja calidad. El fenómeno no es nuevo: los influencers IA llevan un par de años colonizando Instagram y Facebook, pero el salto a TikTok Shop a través de cuentas que fingen llorar en directo añade una capa de manipulación emocional que roza lo siniestro.

En el vídeo original, la falsa Aliyah se presenta como una mujer negra de piel clara y atuendo vaquero que apela al apoyo de las compradoras blancas para rescatar su negocio artesanal. Los productos que vende no son artesanales, son idénticos a los que cualquier proveedor de dropshipping compra por lotes a 1,50 euros en AliExpress. El patrón se repite en decenas de cuentas: actores sintéticos que derraman lágrimas, cuentan historias de superación y enlazan a un catálogo de artículos que nunca han tocado.

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El esquema es tan viejo como el comercio online: comprar barato en China y revender en Occidente. La novedad es que ahora los vendedores no necesitan ser personas reales ni mostrar su cara, basta con una IA generativa de imágenes y un guion lacrimógeno para acumular visualizaciones y confianza. La barrera de entrada se ha evaporado, y el resultado es un bucle de estafa racista, suplantación racial y explotación del algoritmo de la compasión.

El truco: una actriz perfecta que nunca existió

No es un caso aislado. The Verge ha identificado múltiples cuentas en TikTok, Instagram y Facebook que operan con el mismo modus operandi: generar con herramientas como Midjourney o Stable Diffusion el retrato de una mujer negra de aspecto cálido y local, animarlo con sincronización labial y publicar vídeos en los que fingen emociones extremas para pedir ayuda. La mayoría promocionan productos de Shein o artículos que se encuentran bajo los mismos códigos de producto en Amazon, lo que deja claro que no fabrican nada.

Lo más inquietante es la sofisticación racial de la estafa. Los creadores de estas cuentas han entendido que una vendedora negra llorando activa mecanismos de solidaridad y culpa histórica que se traducen en conversiones y engagement. Es publicidad emocional aplicada al marketing de afiliados, sin escrúpulos y con la muleta de una IA que no distingue entre ironía y daño.

Las cuentas no venden productos: venden una historia de superación personal que, como todo en esta estafa, también es un deepfake.

La sensación de que «todo vale» en TikTok Shop no es casual: la plataforma lleva meses compitiendo con Temu y Shein por el bolsillo joven, y ha relajado tanto los controles de vendedores que estas granjas de cuentas operan casi sin fricción. Mientras sigan generando ingresos, los filtros de seguridad solo actuarán a golpe de escándalo viral.

El algoritmo de TikTok premia las lágrimas, aunque sean de mentira

Aquí entra en juego la máquina del tiempo de la economía de la atención. TikTok ha demostrado una y otra vez que el contenido emocional —llanto, indignación, culpa— retiene más segundos y se comparte con más rabia, y eso es justo lo que buscan estas cuentas: que el algoritmo las catapulte al 'Para ti' de millones de usuarios que jamás sospecharían estar ante una estafa racial.

El problema de fondo no es solo el engaño al comprador, sino el daño a los creadores negros reales que luchan por visibilidad en un marketplace ya saturado. Cada perfil falso que acumula cientos de miles de visualizaciones entierra todavía más a los emprendedores auténticos que, sin presupuesto para IA, no pueden competir contra una fábrica de historias prefabricadas.

Lo que dice esto de hacia dónde va la economía de la atención

Hemos visto influencers virtuales coreanas que venden ropa, streamers VTuber que monetizan sin mostrar su rostro e incluso deepfakes de famosos promocionando shitcoins. Pero el salto a la suplantación racial con fines comerciales es un punto de inflexión: ya no se trata de imitar, sino de ocupar una identidad ajena para lucrarse. Y lo que The Verge describe no es un 'bug', es una característica del sistema que premia la emoción sobre la verdad.

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Queda por ver si TikTok moverá ficha con una moderación más proactiva o si, como suele ocurrir, esperará a que el escándalo amaine. Mientras tanto, la próxima vez que veas a alguien llorar en TikTok por su negocio artesanal, pregúntate si esas lágrimas son de verdad o solo renderizadas. Spoiler: cada vez más, la respuesta es la segunda.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No es hype de producto, sino de fenómeno viral denuncia: la mezcla de deepfake, racismo y estafa tiene todos los ingredientes para incendiar las redes — y lo está haciendo. La investigación de The Verge es el pistoletazo de salida de una conversación incómoda sobre hasta qué punto vamos a permitir que las IAs finjan ser quien no son para vendernos baratijas.

El resumen para vagos (TL;DR)