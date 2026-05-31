Sandalias bota verano 2026: las favoritas boho-chic de Pull&Bear, Bershka y H&M desde 39,99€

Confieso que cada verano, el boho-chic me atrapa sin remedio. Este año, las sandalias abotinadas han vuelto para quedarse y ya estoy fichando mis favoritas entre Pull&Bear, Bershka, H&M y alguna sorpresa más.

Esas sandalias que mezclan la comodidad de un botín con la frescura veraniega están pisando fuerte en todas las colecciones. Y lo mejor es que no hace falta gastar un dineral: desde 39,99 euros puedes hacerte con un par que te acompañe todo el verano.

Las todoterreno de Pull&Bear por 39,99 euros

Mi primera parada ha sido Pull&Bear. Han sacado unas sandalias abotinadas que mantienen la esencia boho sin añadir demasiada altura, perfectas para el día a día. El precio, 39,99 euros, las convierte en un chollo para empezar la temporada.

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Imagínalas con un vestido blanco corto de volantes o con unos shorts vaqueros y un chaleco de serraje: el look de los sábados de terraza está hecho. Son cómodas, ligeras y no te dejan los pies hechos polvo después de todo el día.

Con flecos: el lado más hippy de la tendencia

Si lo tuyo es el rollo más hippy, necesitas unas sandalias con flecos. Las de Prima Donna en ese marrón terroso, por 49,99 euros, son un diez sobre diez. Quedan ideales con una falda ibicenca y un top básico.

Las sandalias abotinadas no son solo una moda, son un atajo para conseguir ese aire bohemio sin esfuerzo y con los pies siempre agradecidos.

La bota alta más boho de Bershka

Bershka ha lanzado la propuesta que mejor capta esa esencia bohemia. Con una caña más alta, ante suave y detalles metalizados en las tiras, son nuestras claras favoritas. Cuestan 39,99 euros y las tienes en su web.

Con tachuelas rockeras y de H&M

Si quieres un toque más rockero, las de H&M con tachuelas por 44,99 euros son un acierto. Mantienen la estructura abotinada pero con aberturas que las hacen más frescas. Perfectas para combinar con unos jeans rotos.

Con tacón: para salir de fiesta sin perder el rollo

Y si buscas un extra de altura, las de Even & Odd disponibles en Zalando por 44,99 euros te van a encantar. Con tacón, denim lavado y un aire más moderno pero siempre dentro de ese aura boho que tanto nos gusta.

¿Merecen la pena o es otra moda pasajera?

Como cada verano, las sandalias abotinadas son una apuesta segura si quieres verte cómoda y con estilo. La clave está en elegir un modelo que te permita caminar sin problemas y que combine con tu armario. Con precios desde 39,99 euros, el acierto está casi garantizado.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 39,99 euros (Pull&Bear) hasta 49,99 euros (Prima Donna). Dónde encontrarlos: en las webs de Pull&Bear, Bershka, H&M, Zalando y en tiendas físicas. La colección ya está disponible y, por lo que vemos, se agotan rápido.