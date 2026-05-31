Bizcocho sin gluten de plátano y albaricoque: la receta jugosa que necesitas para desayunar (o merendar)

Yo, que soy de desayunos tristes con prisas, he encontrado la salvación en este bizcocho. Te lo digo ya: es la receta que convierte un martes cualquiera en un domingo con café y buena compañía. Y lo mejor: no necesitas trigo ni harinas raras.

Por qué esta receta es un puntazo para los celíacos (y para los que no)

La clave está en la harina de arroz, una de las harinas sin gluten más nobles. No aporta un sabor invasivo y, combinada con la maizena, da esa miga esponjosa que tanto se echa de menos en la repostería celíaca. Pero aquí el verdadero mérito es de la fruta: el plátano maduro machacado y los albaricoques de temporada hacen que el bizcocho quede increíblemente jugoso sin necesidad de añadir un litro de aceite.

Ojo, un detalle importante: la levadura química no siempre es apta para celíacos. Confirma que el sobre lleve el sello sin gluten o compra una variedad certificada; en Mercadona y herboristerías las hay sin problema.

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El truco para que quede tan jugoso que no necesitas acompañamiento

Batir los huevos con el azúcar moreno hasta que doblen el volumen es el primer paso para que la miga respire. Luego, los plátanos maduros (casi negros, que son los más dulces) se convierten en un puré que hidrata la masa sin esfuerzo. Y los albaricoques, pelados y cortados en cuartos, se reparten en dos capas: una en el fondo y otra por encima para decorar. Así cada bocado va cargado de fruta. La masa queda increíblemente jugosa (perdón por el doble espacio, es que me emociono).

Un chorrito de ron moreno (o zumo de leche si prefieres cero alcohol) le da un puntito sofisticado que casa genial con el café de la mañana. Hornea a 180 °C durante una hora larga, con calor arriba y abajo, y olvídate de abrir la puerta antes de los 50 minutos o se te baja.

Aparte del sabor, la doble capa de albaricoque crea un efecto visual precioso y, sobre gustos, te ahorras el glaseado. Además, evita que el bizcocho se reseque al día siguiente, el talón de Aquiles de los pasteles sin gluten.

La combinación de plátano y albaricoque hace que este bizcocho aguante tierno hasta tres días, cosa impensable en la repostería sin gluten.

Mi veredicto: ¿merece la pena encender el horno una hora?

Después de probar la receta tres veces (una con melocotones porque no encontraba albaricoques), te digo que sí, rotundamente. Es un bizcocho de desayuno que no sabe a tristeza dietética, sino a tarta casera de las de antes. La inversión de tiempo —30 minutos de preparación y una hora de horno— se traduce en un pastel que cunde para 10 raciones abundantes y se conserva tapado como el primer día. Si tienes invitados celíacos o simplemente quieres variar las harinas, este es tu recetón.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 1 h 30 min. Nivel de dificultad: medio. Un consejo extra: si los albaricoques no están muy maduros, dales un golpe de microondas de 30 segundos antes de montar el bizcocho; se volverán más dulces y soltarán menos agua.