Detectar imágenes IA: el truco del dibujo técnico para verificar sombras y puntos de fuga

Si cada vez que ves una foto en Twitter haces zoom para contar dedos, olvídate. Ese truco ya no sirve. La IA ha aprendido a dibujar manos con todos los dedos, y lo que es peor: los modelos de imagen generativa mejoran a una velocidad que asusta. Hany Farid, el decano del análisis forense digital, propone un método más fino, casi vintage: el dibujo técnico que aprendiste en la EGB es ahora el mejor detector de imágenes falsas.

Contar dedos ya no cuela

Hace un par de años, cualquier generador de imágenes tropezaba con las manos: seis dedos, articulaciones absurdas, muñecas imposibles. Era la broma recurrente. Ahora, con sistemas como Sora o Midjourney V7, esos errores se han esfumado casi por completo. La trampa está en otro sitio: en la física del mundo real que la IA sigue sin entender. Una fotografía auténtica respeta las leyes de la óptica y la perspectiva; la IA, al crear píxeles desde ruido aleatorio, se salta todas esas reglas sin pudor.

Quién es Hany Farid (y por qué deberías fiarte)

Farid es profesor en la Universidad de California en Berkeley y uno de los pioneros del análisis forense digital. Fundó esta disciplina hace más de dos décadas, cuando aún nos preocupábamos más por los retoques de Photoshop que por los deepfakes. Santiago Lyon, exdirector de fotografía de Associated Press, lo define como “una especie de decano del análisis forense digital”. Y si él dice que ahora toca desempolvar la escuadra y el cartabón, conviene prestar atención. (Más contexto sobre Hany Farid en Wikipedia.)

Publicidad

Dibujo técnico: lo que aprendiste en la EGB y olvidaste

El método de Farid es de una sencillez casi insultante: examina puntos de fuga, sombras y reflejos como si estuvieras en una clase de dibujo lineal.

Puntos de fuga: En una escena real, las líneas paralelas (baldosas, bordillos, vías de tren) convergen en un único punto de fuga sobre el horizonte. En muchas imágenes generadas por IA, esas líneas se tuercen y no se encuentran, como si el escenario estuviera borracho.

En una escena real, las líneas paralelas (baldosas, bordillos, vías de tren) convergen en un único punto de fuga sobre el horizonte. En muchas imágenes generadas por IA, esas líneas se tuercen y no se encuentran, como si el escenario estuviera borracho. Sombras: Los rayos del Sol son prácticamente paralelos; por tanto, las líneas que unen cada objeto con su sombra proyectada deberían cruzarse en un punto coherente con la posición de la luz. La IA suele dibujar sombras que nacen de fuentes de luz contradictorias, un desastre físico.

Los rayos del Sol son prácticamente paralelos; por tanto, las líneas que unen cada objeto con su sombra proyectada deberían cruzarse en un punto coherente con la posición de la luz. La IA suele dibujar sombras que nacen de fuentes de luz contradictorias, un desastre físico. Reflejos: Lo mismo pasa con los espejos: las líneas entre un punto del objeto y su reflejo deben converger también en un punto de fuga. Si no lo hacen, tienes delante una imagen sintética.

En su charla TED, Farid proyectó imágenes de soldados donde las paredes no respetaban un único punto de fuga, las sombras no casaban y el ruido del sensor era inexistente. Tres anomalías que, juntas, son una sentencia.

La IA no necesita entender la física para engañar al ojo humano; con una imagen plausible ya basta para viralizar un bulo.

Una guerra de desgaste

No todos comparten el optimismo de Farid. Algunos colegas sostienen que cada técnica de detección tiene una vida útil de pocos meses porque la IA mejora a un ritmo vertiginoso. Los dedos extras desaparecieron en un suspiro. Sin embargo, Farid confía en que dominar la física compleja —una explosión, una escena subacuática— es tan difícil que las empresas de IA no tienen incentivos para llegar tan lejos. De momento, recibe una decena de correos diarios de periodistas y tribunales pidiéndole verificaciones, cuando antes eran un par al mes. Eso sí cuenta lo que nos espera.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El método de Farid es sólido y pedagógico, pero no infalible: es cuestión de tiempo que los generadores aprendan a falsear también la geometría. Aun así, tener herramientas de análisis forense al alcance de cualquiera es un soplo de aire en la guerra global por la verdad.

El resumen para vagos (TL;DR)