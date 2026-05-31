Pete Davidson suelta una declaración sobre Kim Kardashian: 'Es sobrehumana'

Pete Davidson ha puesto fin a cualquier duda: lo suyo con Kim Kardashian acabó hace años, pero la admiración sigue intacta. El cómico, en su programa 'The Pete Davidson Show' del viernes, se arrancó con un elogio de esos que hacen clic: 'Es sobrehumana', soltó. Y no, no es un titular sacado de contexto.

La charla fue con Nikki Glaser, compañera de reparto de Kim en 'The Fifth Wheel', la nueva comedia de Netflix. Pete, que nunca ha ocultado lo bien que se llevan, preguntó sin filtro: '¿No es una locura lo buena que es Kim actuando?'. Nikki no tardó en corroborarlo: 'Es genial'.

Pero la anécdota que derritió al fandom llegó cuando Pete recordó los inicios. 'Cuando estábamos saliendo, un día ella me dijo: creo que voy a ser actriz', contó, imitando la seguridad de la empresaria. Él, lejos de dudar, le respondió con un '¡Joder, sí!'. Y ahora, con 'American Horror Story: Delicate', 'All’s Fair' y la propia 'The Fifth Wheel' a sus espaldas, Davidson lo tiene claro: 'Es tan buena que me dan ganas de mandarla a la mierda'.

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Nikki terció para añadir otra capa: 'Es tan lista. Todo lo que se propone, lo consigue, sobre todo cuando le dicen que no puede'. Y ahí Pete remató con la frase que ya es viral: 'Es sobrehumana. No le importa una mierda lo que digan. Es increíble'.

Pete Davidson no se cortó: la llama 'sobrehumana' y dice que aprendió de ella que, pase lo que pase, tú sigues siendo tú.

Por qué este elogio da más de lo que parece

La actuación de Kim Kardashian ha sido blanco de críticas y memes desde que anunció su salto a la pantalla. Muchos esperaban que tropezara. Pero entre los elogios de Nikki, que destacó su capacidad para 'protegerse del ruido', y el espaldarazo de Pete, la narrativa empieza a cambiar. Kim no solo ha sobrevivido al hate, sino que ha construido una carrera actoral respetable.

De hecho, la película 'Office Romance' de J.Lo (estrenada hace apenas unos días) ha puesto el foco en las mujeres que desafían las expectativas, y Kim encaja perfectamente en ese molde. Ella misma le confesó a Pete sus ganas de actuar cuando aún estaban juntos en 2022, y tres años después, los hechos hablan por sí solos.

Lo que dice Internet y lo que llevamos viendo desde 'American Horror Story'

Las redes han estallado con la confesión. Los fans de la expareja interpretan el gesto como una demostración de que entre ellos no hay rencor, y las cuentas de cotilleo ya han empezado a shipear un posible reencuentro profesional. Pero más allá del salseo, lo que de verdad importa es el giro de guion.

Kim Kardashian ha pasado de ser 'la del vídeo' a tener proyectos con Ryan Murphy. Y si en en su día muchos la veían como un cameo, ahora es ella quien se ríe. Pete no solo le ha dado un altavoz, sino que ha recordado a todos que la ambición de Kim va en serio.

Lo que nos queda: una semana de titulares, una entrevista de la que se hablará meses y una pregunta en el aire. ¿Veremos algún día a Pete y Kim compartiendo pantalla? De momento, el guiño ya está hecho.

El chisme en 3 claves (TL;DR)