IPC mayo 2026: cómo te afecta la subida de la inflación subyacente en tu cesta de la compra

El IPC de mayo se ha quedado en el 3,2 % interanual, igual que en abril, pero la inflación subyacente —la que va directa a tu cesta de la compra y al alquiler— ha subido una décima hasta el 2,9 %. Traducido: los alimentos procesados, los servicios y los arriendos seguirán apretando el bolsillo.

Vamos por partes. Según el avance del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado esta mañana, la tasa interanual repite cifra y la intermensual (respecto a abril) se frena a apenas una décima, después de tres meses de sustos consecutivos. A priori, parece una buena noticia. Pero ojo al detalle que esconden los números.

IPC, inflación subyacente y otros palabros que te afectan más de lo que crees

El IPC (Índice de Precios al Consumo) es la vara de medir cuánto sube la vida: recoge los precios de una cesta de bienes y servicios. La inflación subyacente, en cambio, excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, lo que la convierte en un termómetro más fino de las tensiones de precios que duran. Cuando sube, indica que los costes se están enquistando en los productos que compras a diario.

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Este mes, la subyacente ha repuntado al 2,9 %, empatando con el pico de marzo. Aunque el dato general se mantenga plano, los precios que más te afectan —pan, lácteos, transportes, ocio— no dan tregua. Por eso la sensación en el súper sigue siendo la misma: todo caro.

Cómo se traduce en tu factura del súper y del alquiler

Los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantienen estables respecto al mes anterior, pero no te emociones: en mayo del año pasado subieron, así que el efecto interanual es menor. Sin embargo, el nivel de precios sigue alto. Si llenabas la nevera con 100 euros hace un año, ahora necesitas 103,2. Y si miras solo los productos procesados —los que entran en la subyacente—, el encarecimiento puede ser mayor.

Los alquileres no se miden directamente en el IPC, pero los servicios, que sí lo hacen, tiran al alza. La presión sobre los arrendamientos se nota cada vez más: los propietarios trasladan la inflación a las renovaciones y el coste de la vivienda en propiedad sigue encareciéndose. Si estás mirando piso, asume que la cuota no bajará.

Donde sí hay un pequeño respiro es en el vestido y el calzado, cuyos precios bajan frente a la subida que marcaron en mayo de 2025. Eso ha ayudado a compensar el repunte del transporte y del ocio, que este mes han caído menos que hace un año, manteniendo el índice general sin cambios.

Los precios de la comida no bajan, y los alquileres tampoco. La inflación subyacente lo dice claro: el alivio no ha llegado.

Por qué este dato es un espejismo y lo que te espera en verano

La aparente calma del IPC general es frágil. Las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz —que ha mencionado la fuente original— mantienen los mercados energéticos en vilo, y cualquier repunte del petróleo se traduce en gasolinas más caras y, de rebote, en el transporte de mercancías. Con el verano a la vuelta de la esquina, la demanda de combustible para desplazamientos y de electricidad por el aire acondicionado presionará los precios.

El transporte fue uno de los componentes que más empujó al alza el IPC de mayo, porque sus precios descendieron menos que en el mismo mes del año pasado. Si dependes del coche para trabajar o tienes planeado viajar, la factura de gasolina y peajes seguirá mordiendo. Y el ocio, que también sube menos pero no baja, deja claro que salir a tomar algo o apuntarte al gimnasio cuesta más que en 2025.

Mientras tanto, los salarios avanzan a un ritmo muy inferior. El poder adquisitivo se resiente y la sensación de que el dinero no llega es real. La mejora del dato intermensual no es suficiente para recuperar lo perdido en los meses anteriores, cuando la inflación mensual llegó a dispararse un 1,2 % en marzo.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)