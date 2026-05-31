Spotify ha pasado meses borrando millones de canciones generadas por inteligencia artificial, llamándolas spam, fraude y suplantación. Ahora ha decidido que ese contenido sintético, pero bien controlado, puede ser un producto premium de pago. El mismo lodo que antes tirabas a la basura, ahora lo vendes en frasco pequeño. Bienvenidos al streaming de 2026.

De perseguir el spam a monetizarlo

Empecemos con los hechos. En septiembre de 2025, Spotify presumía de haber retirado 75 millones de pistas fraudulentas en solo doce meses, mucho contenido generado por IA para robar regalías o clonar voces sin permiso. La compañía lo llamó "slop" y lanzó el sello "Verified by Spotify" para que el oyente supiera cuándo había un humano detrás. Todo muy loable.

Pero el 21 de mayo de 2026, durante una charla con inversores, el discurso cambió. Spotify anunció un acuerdo con Universal Music Group para lanzar una herramienta de creación de remixes y covers con IA, disponible solo para suscriptores de pago. La idea es que puedas tomar una canción y convertirla en "10.000 canciones", como dijo el Co-CEO Alex Norström.

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Spotify ha pasado de llamarlo spam a venderlo como una experiencia premium, un nuevo escalón en la suscripción.

Un pacto con el gigante de los sellos

Universal Music Group, el sello más grande del planeta, ha dado el OK. Según se desprende de la reunión con de los inversores, los artistas que participen recibirán un reparto de ingresos, y la participación será voluntaria. Pero, claro, con 761 millones de usuarios activos mensuales y 293 millones de suscriptores de pago, la presión para que los músicos se apunten va a ser alta. No es lo mismo que licenciar tu catálogo a una startup como Udio o Klay Vision.

Norström lo justificó diciendo que el mercado de la música sintética ya existe, que intentar frenarlo sería inútil y que lo mejor es "regularlo desde dentro". Es decir: si va a haber música IA, que al menos paguen los usuarios y cobren los sellos, y que no te machaque el algoritmo sin permiso.

La paradoja de la música sin alma

Aquí entra la patada al sentimiento artístico. Hace apenas una semana, el productor Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana Del Rey) cargó en Instagram contra los que usan IA para hacer música. Norström admite esa "negatividad razonable", pero sostiene que es culpa de una "IA mal alineada", no de la tecnología en sí.

El problema es que Spotify lleva años perfeccionando un algoritmo que premia el estado de ánimo sobre la identidad del artista. El oyente perfecto para la música sintética llevaba tiempo criándose en la plataforma. Ahora solo falta cobrarle un extra. El plan es redondo: el contenido que ayer era basura, hoy es un tier de suscripción.

A mí me parece un movimiento lógico desde la cuenta de resultados, y un desprecio enorme a la creación humana. Pero bueno, el streaming nunca fue un mecenazgo.

La música sintética ya no es un accidente: es el producto, y la suscripción "Music Pro" podría ser su escaparate.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Spotify y Universal se montan un chiringuito de 5,99 dólares extra al mes para que tu suscripción incluya covers de IA. El hype es real porque no es un experimento de laboratorio: es una línea de negocio con la maquinaria de los dos gigantes — la duda es si los artistas comprarán el discurso de que esto es "control".

El resumen para vagos (TL;DR)