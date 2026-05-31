El Ayuntamiento y el Papa, 'enemigos' inesperados de la Feria del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su edición de 2026 con 366 casetas instaladas en el Parque de El Retiro y una programación cargada de firmas, charlas y homenajes, pero también con varios frentes abiertos que pueden condicionar su desarrollo.

La cita se celebra entre el 29 de mayo y el 14 de junio y vuelve a apoyarse en el atractivo del libro físico y en la fuerza del encuentro entre autores, libreros, editoriales y lectores. Sin embargo, este año la organización mira con especial atención al calor, al calendario de la capital y a unos hábitos de consumo cultural cada vez más fragmentados.

Pero, antes de profundizar, te damos el resumen en tres puntos por si quieres conocer rápido la información:

Publicidad

La Feria del Libro de Madrid 2026 arranca tras una edición 2025 con buenos datos pero afectada por cierres de El Retiro por alertas meteorológicas.

Almeida ha suavizado los cierres este año, pero al sector también le preocupan los problemas de movilidad del 7 de junio por una misa multitudinaria en Cibeles durante la visita del Papa León XIV.

Además, existe el reto de fondo del avance del ebook y el audiolibro, aunque el libro físico sigue siendo central en España.

Los cierres de El Retiro fueron un problema el año pasado

La edición de 2025 cerró con un balance comercial notable pese a las interrupciones provocadas por las alertas meteorológicas. Según los datos difundidos por la organización, la feria superó el millón de visitantes únicos y vendió más de 595.000 ejemplares, correspondientes a unos 170.000 títulos, con una facturación de algo más de 10,1 millones de euros.

Fueron cifras positivas, aunque ligeramente inferiores a las de 2024 por una edición marcada por dos cierres de El Retiro por el temporal (no solo las lluvias, también hay cierres por ramas secas que se caen por el intenso calor y el viento) que obligaron a suspender firmas y actividades, en algunos casos incluso antes de que entrara en vigor la franja horaria afectada por la alerta.

Un stand de la Feria del Libro de Madrid | Fuente: Agencias

Aquella experiencia dejó una sensación incómoda entre los expositores. La feria depende de la afluencia masiva, de la compra impulsiva, de las colas ante las casetas y de la concentración de público en fines de semana muy concretos. Cuando el parque cierra, se pierden ventas y se desordena una agenda de firmas pactada con meses de antelación, además de frustrar desplazamientos de lectores y autores.

Por eso, las decisiones que tome el Ayuntamiento de Madrid son una posible amenaza, aunque el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha suavizado el protocolo de cierre de El Retiro precisamente para contentar al sector, además de permitir en verano que más ciudadanos se refugien del calor en el parque.

El Ayuntamiento ha suavizado este año el protocolo del cierre de El Retiro

La modificación eleva los umbrales de rachas de viento que activan las alertas más severas. En la alerta naranja, la horquilla pasa de 40-55 kilómetros por hora a 45-60, mientras que la alerta roja se fija a partir de 60 kilómetros por hora, frente al límite anterior de 55. El Ayuntamiento justifica la revisión en informes técnicos que atribuyen menor influencia a la temperatura máxima y a la humedad del suelo en determinadas incidencias que la prevista en el protocolo de 2019.

Con todo, Almeida recordó que solo en 2025, durante los días en los que el parque permaneció cerrado, cayeron más de 65 árboles y más de 430 ramas de grandes dimensiones. También subrayó que, entre 2020 y 2025, El Retiro estuvo cerrado por alerta roja apenas el 1 % del tiempo, aunque en ese periodo se produjo el 38 % de las caídas de árboles y ramas.

La visita del Papa amenaza la movilidad

El segundo foco de preocupación tiene que ver con el próximo fin de semana. El 7 de junio, en pleno tramo central de la Feria del Libro, Madrid acogerá una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles con motivo de la visita del Papa León XIV. La Santa Sede sitúa ese acto a las 10:00 horas, dentro del viaje apostólico a España previsto entre el 6 y el 12 de junio. La coincidencia inquieta al sector porque Cibeles se encuentra a escasa distancia de los accesos principales a El Retiro y de ejes fundamentales para la movilidad del centro.

Publicidad

Visitantes en la Feria del Libro de Madrid | Fuente: Agencias

Según fuentes consultadas por este diario, existe preocupación de organizadores y libreros ante el posible caos que puede generarse ese día en la ciudad. No se trata solo de la afluencia de fieles a Cibeles, sino de los cortes de tráfico, desvíos de autobuses, refuerzo policial, restricciones de aparcamiento y saturación del transporte público que suelen acompañar a una visita papal. A ello se suma que la feria mantendrá su agenda y que ese mismo día hay previstas firmas internacionales como las de Siri Hustvedt, David Safier o Jonathan Coe.

El 7 de junio además cae en domingo, una de las jornadas tradicionalmente más fuertes para la Feria del Libro. En 2025, los fines de semana concentraron los picos de asistencia y el sábado 7 de junio figuró entre los días de máxima afluencia. Si se repite ese patrón, puede alterar la llegada de público desde Atocha, Recoletos, Banco de España o la Puerta de Alcalá. Además, para los visitantes ocasionales, la percepción de colapso puede bastar para aplazar o cancelar la visita. Para las librerías, perder parte del flujo de un domingo equivale a renunciar a una de las ventanas de venta más importantes.

El auge del libro digital y el audiolibro

Si nos olvidamos de estos factores, merece la pena no olvidar que los verdaderos 'enemigos' del libro físico son los nuevos formatos. Si bien las hojas entre tapas conservan una posición central en España, compiten cada vez más a nivel de consumo con los libros digitales y los audiolibros. Según el Informe Anual del Libro Digital 2025 de De Marque, la facturación del libro electrónico en lengua española alcanzó los 130 millones de euros en 2025.

Libros digitales en Kindle | Fuente: Amazon

España fue el principal motor del mercado, con 74 millones de euros y una cuota del 57 %, por delante de México y Estados Unidos. Aun así, el peso del formato digital sigue siendo limitado en el conjunto del sector editorial español, donde representa en torno al 6 % del mercado.

El informe también muestra que el comportamiento cambia cuando se analizan las novedades. Aunque el fondo editorial sigue teniendo más peso, con un 66 % de títulos publicados antes de 2025 frente al 34 % de novedades, el libro digital puede llegar a concentrar entre el 15 % y el 25 % de las ventas en determinados lanzamientos, e incluso hasta el 40 % en casos puntuales.

Por su parte, el audiolibro mantiene su crecimiento con más de 9,3 millones de personas en España escuchando al menos un audiolibro en el último año, cerca del 19 % de la población. A diferencia del ebook, el audio se apoya sobre todo en la suscripción, que concentra más del 80 % del mercado.