Teletrabajo y oportunidades de ascenso: por qué los jefes premian a quienes ven en persona

Si trabajas desde casa y sientes que te estás quedando atrás, no es paranoia: un 36% de los trabajadores europeos ya lo ha notado. La distancia física te vuelve invisible para el jefe, y eso frena ascensos y subidas de sueldo.

El último sondeo de Deel, una plataforma global de recursos humanos, pone cifras al malestar. Uno de cada tres empleados cree que el teletrabajo le resta oportunidades profesionales, y el 52% sentiría ansiedad si viviera a más de una hora de la oficina. No son números pequeños. Hablamos de una brecha silenciosa que se agranda cada vez que una conversación de pasillo se convierte en proyecto.

Por qué la oficina gana peso aunque nadie lo quiera

La revista Work, Employment and Society lo demostró con datos: cuando un jefe no tiene métricas de rendimiento, el empleado remoto tiene muchas menos papeletas de ascender o de que le suban el sueldo. Y cuando sí las tiene —rendimiento idéntico al presencial—, la penalización desaparece como por arte de magia. En otras palabras, la culpa no es del trabajo, sino de la falta de visibilidad.

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El experimento se hizo con 1.000 gestores británicos, y la conclusión fue rotunda: la presencialidad (la cultura de medir el valor por las horas que te ven en la mesa, no por lo que entregas) sigue siendo un sesgo muy arraigado. Los managers premian a quien tienen delante, sin querer y sin darse cuenta. Y cuando no hay datos objetivos, la intuición manda.

El ejemplo Dell: “si no vuelves, renuncias al ascenso”

La empresa lo dijo sin tapujos. Quien no regresara a la oficina, se olvidaba de promocionar. No fue una amenaza velada: fue una política explícita. A partir de ahí, Forbes ha identificado dos tipos de trabajador: el que es “ascendible” por cercanía y el que queda fuera de las decisiones clave porque decidió vivir donde podía pagar el alquiler.

Mientras, las mismas encuestas muestran que los empleados se mudarían más lejos para vivir cerca de la naturaleza (31%), reducir gastos (28%) y pasar más tiempo con la familia (26%). El choque es evidente: los jefes quieren control, los trabajadores quieren vida.

Un dato que da escalofríos: el 60% de los directivos prioriza contratar a gente en su misma zona horaria, y el 58% exige vivir a una distancia “razonable” de la sede. O sea, se cierran la puerta al talento por pura desconfianza gerencial. Y el problema se agrava cuando la propia empresa admite que esa mentalidad dificulta encontrar las habilidades que necesita.

La oficina sigue premiando a los que están, no a los que rinden.

Qué hacer si eres tú el que está lejos del foco

No todo está perdido. Los expertos apuntan a que la clave es que tu rendimiento sea medible, transparente y visible, aunque no estés físicamente. Si tu empresa no tiene métricas claras, proponlas tú. Si no hay sistema de revisión por objetivos, sugiere uno. La penalización desaparece cuando el jefe ve números en vez de sillas vacías.

Por otro lado, la cultura del “pasar por el despacho” está cambiando, pero muy despacio. El informe de Deel lo deja claro: las ideas tradicionales sobre la proximidad necesitan una revisión profunda. Y mientras esa revisión llega, toca jugar con las reglas que tenemos. Si puedes, combina días de oficina con remoto y asegúrate de que tus logros se vean, aunque no te vean a ti.

No se trata de rendirse al presencialismo, sino de entender cómo perciben el mérito quienes deciden tu salario. Y si tu empresa castiga explícitamente el teletrabajo con menos oportunidades, igual es hora de actualizar el currículum. El talento no entiende de códigos postales.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)