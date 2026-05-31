La hermana de Jordyn Woods llora al revivir el escándalo de Tristan Thompson que rompió su amistad con Kylie Jenner

Jodie Woods, la hermana de la modelo Jordyn Woods, se ha roto en lágrimas al recordar el acoso online que sufrió durante el escándalo de Tristan Thompson. El momento, que ya es viral en X, ha llegado en el primer episodio del reality Calabasas Confidential, estrenado el pasado viernes en Netflix. Y la cosa va de heridas que no acaban de cerrar.

Lo que pasó aquella noche (y todo lo que vino después)

Para quien llegue nuevo: en 2019, Jordyn Woods fue pillada en una fiesta muy cariñosa con Tristan Thompson, entonces pareja de Khloé Kardashian y padre de su hija. Ella siempre negó haber ido más allá de un beso —lo contó en Red Table Talk—, pero el daño ya estaba hecho. La polémica rompió su amistad de años con Kylie Jenner, su mejor amiga, y desató una campaña de odio brutal en redes.

Kylie lo describió en 2024 como una “distancia necesaria”. Dijo a Elle que se sintió “muy sola” al perder a esa persona con la que siempre contaba. Pero mientras las protagonistas seguían con sus vidas, la familia de Jordyn se llevaba la peor parte del hate. Y ahí entra Jodie.

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La confesión de Jodie que ha dejado a todos con el corazón encogido

En Calabasas Confidential, la pequeña de los Woods admite que aún arrastra secuelas de aquella época. Entre lágrimas, suelta una frase que hiela la sangre: “Creo que tengo estrés postraumático”. No es para menos: relata cómo su bandeja de MD y los comentarios se llenaban de mensajes como “vete a matarte” o “espero que tu hermana se muera”.

“Por todo lo que he pasado, siento que tengo que estar siempre con la guardia alta”, añade Jodie, que confiesa que aquello la ha vuelto más desconfiada. Aunque también encuentra algo bueno: “Nos ha unido muchísimo más”. Al menos, las hermanas Woods han hecho piña.

El escándalo de 2019 sigue doliendo, pero la que más lo pagó fue la hermana pequeña que nadie miraba.

Cuando el hate se ceba con la familia menos famosa

El caso de Jodie Woods es un ejemplo de manual de cómo el linchamiento digital se ensaña con quienes no tienen escudo mediático. Mientras Jordyn y Kylie podían permitirse el silencio o una sesión de fotos para limpiar la imagen, la hermana adolescente estaba sola frente a la turba. Y lo peor es que no es un caso aislado: la misma dinámica se repitió con Larsa Pippen y su hijo, que sufrió bullying por la amistad de su madre con Kim Kardashian.

Lo que cuenta Calabasas Confidential no es solo un drama de lujo; es una radiografía de lo que pasa cuando una polémica de famosos escala a niveles inhumanos. Jodie tenía 16 años en 2019. ¿De verdad alguien piensa que leer “vete a matarte” es una consecuencia proporcionada?

El reality de Netflix promete más confesiones de este calibre, y Jodie ha dejado claro que no va a esconderse. Veremos si el resto del clan Kardashian-Jenner reacciona o si, como de costumbre, eligen el silencio.

El chisme en 3 claves (TL;DR)