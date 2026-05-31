El mito del efecto yo-yo al perder peso se desmonta: esto dice The Lancet

¿Cuántas veces te han dicho que la dieta yo-yo es peor que no hacer dieta? Respira: un estudio de 'The Lancet Diabetes & Endocrinology' acaba de poner patas arriba esa creencia. Yo mismo he vivido ese miedo, y sé que no estás solo.

Los científicos Faidon Magkos y Norbert Stefan han revisado décadas de datos y han llegado a una conclusión explosiva: no hay pruebas sólidas de que las subidas y bajadas de peso provoquen daños metabólicos a largo plazo en personas con obesidad. La idea de que el efecto rebote arruina tu metabolismo carece de base firme, afirman.

Lo que la ciencia se había callado (por fin)

Durante años nos han repetido que recuperar peso después de una dieta te deja peor que antes: más grasa, menos músculo y un metabolismo lento. Pero cuando los autores analizaron estudios con mediciones objetivas de composición corporal, no encontraron una pérdida desproporcionada de masa muscular ni una supresión duradera del metabolismo. La mayoría de las personas que recuperan peso vuelven a una composición similar a la inicial.

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De hecho, el análisis desmiente que el peso perdido y recuperado sea el culpable de la ganancia de peso a lo largo de la vida. Magkos lo resume así: “Recuperar el peso perdido hace que las personas vuelvan a un nivel de riesgo similar al inicial, no que lo superen”. Hay una diferencia clave entre perder beneficios y causar daño.

El miedo que nos han colado (y que ya no cuela)

El temor al efecto yo-yo ha calado tan hondo que muchos pacientes con obesidad evitan incluso intentar adelgazar. Pero los datos a gran escala son contundentes: cuando se tiene en cuenta el peso corporal promedio a lo largo del tiempo, las fluctuaciones no predicen un mayor riesgo de diabetes o enfermedades cardiovasculares. La adiposidad en sí misma es el factor determinante, no los vaivenes.

Y aquí va un matiz crucial: los tratamientos con fármacos como los agonistas del GLP-1 pueden provocar grandes pérdidas de peso seguidas de una recuperación si se deja la medicación. Lejos de ser un problema, los autores defienden que incluso los periodos intermitentes de menor peso mejoran la salud metabólica durante ese tiempo.

La obesidad no tratada es el verdadero riesgo, no las subidas y bajadas de peso.

La letra pequeña que lo cambia todo

Eso sí, no te lances a hacer dietas sin control pensando que no pasa nada. El matiz importante es que recuperar peso revierte los beneficios metabólicos (glucosa, tensión, lípidos), pero no te deja en un lugar peor que antes. No es que el rebote sea inofensivo, es que no es más peligroso que no hacer nada.

Como señala el profesor Stefan, una vez que se ajustan las condiciones preexistentes y el envejecimiento, los supuestos efectos nocivos del yo-yo prácticamente desaparecen. La próxima vez que escuches lo de que las dietas arruinan el metabolismo, recuerda esto: la ciencia dice que intentar perder peso, incluso si luego recuperas, es más saludable que rendirse.

Al final, lo que de verdad importa es la exposición total al exceso de grasa, no los intentos de reducirla. Así que deja de castigarte por esos kilos que vuelven; celebra que sigues intentándolo.

🧠 Para soltarlo en la cena

El miedo al yo-yo es infundado; lo peligroso es no intentarlo.