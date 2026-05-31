Fani Carbajo desvela su vestido de novia y el detalle que Fran Benito no vio venir

Fani Carbajo se casó anoche, 29 de mayo, y no solo lo ha puesto todo en su fiesta — barra libre, coreografía, toro mecánico —, sino que ha aprovechado 'De Viernes' para compartir cada detalle y, sobre todo, desvelar ese vestido de novia que Fran Benito no esperaba.

La ex de 'La isla de las tentaciones' llevaba meses prometiendo que su boda iba a ser especial, y desde luego no ha defraudado. Lo que nadie sabía hasta la emisión de anoche es que Fani había preparado una sorpresa personalísima que dejó a su ya marido sin palabras.

El vestido blanco con sorpresa cosida a mano

El primer vestido que lució Fani fue un diseño tradicional en blanco impoluto, de corte romántico y con un velo que escondía un secreto. «He bordado yo misma nuestros nombres y nuestra fecha, lo que ha sido una auténtica sorpresa para él, no se lo esperaba», contó en directo. Es uno de esos detalles que pillan a cualquiera con la guardia baja. No un accesorio carísimo, sino algo hecho con sus propias manos.

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El momento más emotivo, sin embargo, no fue ese: la entrada de su hija llevando las alianzas en en la ceremonia le arrancó la lágrima a media plató y a todo el que lo veía desde casa. «Me quedo con la entrada de mi hija llevando las alianzas, ha sido muy bonito», dijo, y es imposible no ponerse blandita.

La coreografía de los 20 días y las butacas vacías

Pero la boda no se quedó en lo clásico. Para el baile nupcial, Fani se cambió a un vestido mucho más corto y divertido con el que se marcó una coreografía que traía preparada desde hacía apenas tres semanas. «Solo llevamos 20 días ensayando porque me operaron dos veces y tuve que guardar reposo. Solo espero que salga bien», confesó.

Y lo que dio que hablar fueron las ausencias. Adara Molinero no fue a la boda porque estaba sentada en el plató de 'De Viernes' (sí, desde donde se cubría el enlace), Gloria Camila tenía su cita con los toros y Marta López, con ocho bodas este año, tuvo que priorizar. El mapa de invitados ha sido tan comentado como el menú o la barra libre.

El bordado a mano con los nombres y la fecha es el nuevo 'algo prestado' de las bodas televisadas.

Mientras tanto, en X, los clips del baile ya corren como la pólvora.

Por qué las bodas influencer nos siguen dando contenido (y esta vez de verdad)

Las bodas de influencers se han convertido en un 'prime time' más. Hemos visto desde la mega ceremonia de Dulceida al estilo festival, hasta el enlace íntimo de otras creadoras que buscaban huir del foco. Fani ha elegido un punto medio: compartir la fiesta con su programa de confianza y dejar que la cámara entre, pero con un gesto artesanal que huele a verdad.

Lo puso difícil con una segunda operación y un baile a contrarreloj, y aun así lo clavó. Las ausencias, por otro lado, reflejan la agenda imposible de las tertulianas y colaboradoras del momento, algo que ya hemos visto otras veces cuando una compañera se casa y el resto tiene que elegir entre el trabajo y la pedida.

El verano apenas empieza y esto tiene pinta de ser solo el aperitivo de una temporada de bodas que va a dar mucho contenido. Si alguien pensaba que la televisión dejaba de lado el corazón en 2026, que revise la parrilla.

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