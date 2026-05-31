Cereales 'para machos': el marketing de la masculinidad tóxica llega al desayuno

Olvídalo todo sobre el tigre Tony y los colores fosforescentes. Hay quien necesita empezar el día con una caja negra que le grite 'eres un macho alfa' para no sentir que su masculinidad está en peligro mientras desayuna. Man Cereal ha llegado: cereales con proteínas, creatina y sabores bautizados como 'dominante', 'seguro de sí mismo', 'legendario' y el inevitable 'sigma'. Sí, sigma, el término que en el vocabulario de la manosfera designa al hombre independiente que no necesita a nadie — ni siquiera a Tony el Tigre.

La propuesta de estos cereales es tan transparente que casi da ternura: cajas negras, cero dibujos, y un claim que reza 'Por fin los cereales se han armado de valor y de hombría'. Porque al parecer, hasta la avena le estaba atacando...

Man Cereal: proteínas, 'sigma' y cero mascotas coloridas

El producto no es una broma de internet, se vende de verdad. Los sabores son caramelo salado 'dominante', canela 'seguro de sí mismo', frutas 'legendario' y bacon 'sigma'. Todos enriquecidos con creatina y proteínas, para que el desayuno parezca una sesión de gimnasio. El packaging es negro, espartano, con tipografía contundente: nada que pueda recordar remotamente a la infancia o, peor, a algo 'de chicas'.

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Según Xataka, los creadores justifican la línea diciendo que muchos hombres habían abandonado los cereales porque solo quedaban 'cajas infantiles azucaradas o versiones saludables insípidas'. La solución, según ellos, era un cereal natural, alto en proteínas y bajo en azúcar. Pero que además grite 'soy muy macho', no vaya a ser que alguien piense que estás cuidándote.

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Lo que hace Man Cereal tiene nombre académico: manvertising, la masculinidad exagerada o satírica usada para vender productos a hombres que temen que su identidad se tambalee. Lo acuñaron los sociólogos Kristen Barber y Tristan Bridges analizando anuncios como el de Old Spice, donde un tipo en baño de espuma sobre un caballo blanco proclama 'Make Sure Your Man Smells Like a Man'. La parodia es deliberada, pero la premisa sigue intacta: hay cosas de hombres y cosas de mujeres, y cruzarse de acera es humillante.

Pero Man Cereal ni siquiera se molesta con la ironía. Su diseño blanco y negro, sin mascotas, es el reverso machote de los productos light rosas con curvas que pueblan los lineales. La investigación respalda que esto funciona: un estudio de Social Psychology titulado 'Macho Nachos' demostró que los envases congruentes con el género —negro para lo 'poco saludable', rosa para lo 'sano'— hacen que los consumidores perciban el sabor como más atractivo. Si un cereal sabe a macho, la mente lo compra mejor.

El packacking no es solo estética: modifica la percepción del sabor y condiciona las decisiones de compra sin que te des cuenta.

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Man Cereal no es un capricho aislado. Es la última iteración de un ecosistema que lleva años explotando la inseguridad masculina: bebidas energéticas Monster, geles de ducha 'Pure Carbon', maquillaje llamado 'pintura de guerra'. Todo para que un hombre pueda consumir sin que su ego se sienta amenazado. La manosfera —esa red de foros, youtubers y discursos que van del 'sigma' de Andrew Tate al 'comer es una pérdida de tiempo' de Javier Milei— ha encontrado en el supermercado su siguiente frontera.

Los datos más preocupantes vienen de un estudio en Social Media + Society: los discursos misóginos de la manosfera se están normalizando y ya llegan a adolescentes en patios de colegio. El 'sigma' no es solo un sabor de cereales, es una jerarquía de poder que se compra en caja de 350 gramos. Y si a eso le sumas que investigaciones en Feminist Media Studies muestran que los estereotipos de género en los envases se interiorizan desde la infancia, el desayuno se convierte en una herramienta de adoctrinamiento silencioso.

La socióloga Raewyn Connell ya lo dijo: la masculinidad dominante no es natural, requiere trabajo continuo para mantenerse. Este cereal negro es ese trabajo en formato de desayuno. Así que la próxima vez que veas una caja de Man Cereal en el lineal, recuerda que no solo vende proteínas: vende la fantasía de que ser hombre es algo que hay que demostrar hasta con los copos de maíz.

El resumen para vagos (TL;DR)