Subida del IVA de la luz desde el 1 de junio: cuánto pagarás de más en tu factura y cómo ahorrar

Desde el 1 de junio, tu factura de la luz sube entre 8 y 10 euros al mes: el IVA vuelve al 21%. Y no es lo único que cambia. El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) también se triplica.

Qué cambia exactamente en tu factura

El Gobierno anunció en su día una rebaja del IVA de la luz al 10% como parte de las medidas anticrisis. Esa rebaja toca a su fin porque la inflación ha bajado al 3,2% y las materias primas energéticas se han abaratado (la electricidad cayó un 4,3% y el gas un 9,6% en el último año). Ahora vuelve el IVA al 21% y el IEE (un recargo que se aplica a la electricidad) pasa del 0,5% al 5,11%.

A efectos prácticos, verás dos líneas distintas con importes más altos en tu recibo. El IVA va sobre el total, incluido el IEE, así que la subida se nota en todo el conjunto.

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Cuánto vas a pagar de más cada mes

Los cálculos de los expertos en energía apuntan a un incremento de entre 8 y 10 euros al mes para un consumo medio. Si tu factura suele rondar los 60 euros, el golpe ronda el 15%. ¿Parece poco? Ojo: para quien ya va justo con el alquiler y la compra, diez euros más al mes son 120 al año.

La subida afecta tanto si estás en el mercado libre como en el regulado (PVPC). La diferencia estará en si tienes algún servicio adicional contratado que enmascare el coste real. Lo que pagas de impuestos no depende de tu comercializadora, es igual para todos.

Tres medidas concretas para amortiguar el golpe

No hay truco mágico para esquivar los impuestos, pero sí puedes revisar algunos puntos de tu contrato y tus hábitos para que la factura final duela menos:

Potencia contratada. Muchos hogares tienen más potencia de la que realmente necesitan. Bajarla un tramo te ahorra una parte fija todos los meses. Comprueba cuánto usas de verdad (puedes verlo en la app de tu distribuidora o en la factura) y ajústala.

Muchos hogares tienen más potencia de la que realmente necesitan. Bajarla un tramo te ahorra una parte fija todos los meses. Comprueba cuánto usas de verdad (puedes verlo en la app de tu distribuidora o en la factura) y ajústala. Mercado libre o regulado. Si llevas años sin revisar la tarifa, quizá estás pagando de más. El mercado regulado (PVPC) suele ser más barato a largo plazo y no incluye extras raros. En el libre, mira si tienes contratado un seguro de mantenimiento, un servicio de urgencias o cualquier cosa que nunca usas: cancelar esos añadidos puede liberar varios euros al mes .

Si llevas años sin revisar la tarifa, quizá estás pagando de más. El mercado regulado (PVPC) suele ser más barato a largo plazo y no incluye extras raros. En el libre, mira si tienes contratado un seguro de mantenimiento, un servicio de urgencias o cualquier cosa que nunca usas: . Pequeños gestos que suman. Lavadora y lavavajillas por la noche o en fines de semana (horas valle), bombillas LED, desenchufar lo que no usas… No te van a cambiar la vida, pero cuando los diez euros de subida aprietan, cada céntimo cuenta.

Lo que hay detrás de la subida (y por qué no es la última)

Estas rebajas fiscales se pusieron en marcha en 2022, cuando la guerra en Ucrania disparó el precio del gas y la luz se fue a niveles históricos. Se fueron prorrogando y, tras el conflicto de Irán, el coste de generar electricidad volvió a repuntar hasta los 90 euros/MWh; el Gobierno decidió mantener el apoyo mientras la situación siguiera tensa. Ahora que los precios mayoristas están más estables, se retiran las ayudas.

La lógica económica es comprensible: si la energía ya no está por las nubes, el Estado deja de meter dinero para abaratarla. Pero el bolsillo de muchos inquilinos y mileuristas sigue igual de ahogado. La cesta de la compra no baja, los alquileres siguen subiendo y cualquier gasto extra se nota. Esta subida fiscal es pequeña, sí, pero es un aviso de que las ayudas generales tienen fecha de caducidad y el que no revise su contrato de luz va a pagar más sin necesidad.

Si estás en un momento de apuro, más allá de los gestos de ahorro, conviene que revises todos los suministros del hogar: a veces una llamada a la compañía para pedir una tarifa actualizada basta para rascar unos euros.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)