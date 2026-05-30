Multas de hasta 3.000 euros por instalar el aire acondicionado en la ventana: qué dice la normativa municipal

Instalar el split del aire acondicionado en la ventana te puede salir caro. La multa puede llegar a los 3.000 euros, y no es una leyenda urbana ni una exageración de la comunidad de vecinos. Varios ayuntamientos llevan años aplicando sanciones por esto, y cada verano, con las olas de calor, el tema vuelve a explotar. Vamos por partes, porque si estás pensando en enchufar el aparato a la ventana para ahorrarte la obra, te interesa saber dónde está la trampa.

De dónde sale la multa y quién la pone

La prohibición no viene de una ley estatal, sino de las ordenanzas municipales. Cada ayuntamiento regula cómo debe ser la 'fachada' de los edificios, y ahí entran los aparatos de aire acondicionado. En general, la norma es clara: está prohibido instalar la máquina en ventanas, balcones o terrazas visibles desde la calle. El motivo principal es estético y de seguridad: las unidades externas deterioran la imagen del edificio y, mal ancladas, pueden suponer un riesgo para los peatones.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla tienen normativa específica. En Madrid, por ejemplo, el artículo 12 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (OCRE) prohíbe expresamente 'la instalación de aparatos de aire acondicionado en huecos de fachada, balcones o ventanas cuando sean visibles desde la vía pública'. Las sanciones oscilan entre 600 y 3.000 euros, dependiendo de la gravedad y de si es la primera vez que te pillan. Así que sí, 3.000 euros es el máximo, pero la multa mínima ya supera la factura de instalar el split en condiciones.

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Por qué la ventana es tan cañera (y lo que te juegas con la comunidad)

Más allá del ayuntamiento, tu comunidad de vecinos también puede meterse. Si vives en un bloque con estatutos, lo normal es que prohíban cualquier elemento que altere la estética uniforme de la fachada. Un vecino puede denunciarte y, aunque el ayuntamiento tarde en llegar, la presión vecinal te puede obligar a retirarlo igualmente. En muchos casos, la multa no llega por una inspección municipal, sino por una denuncia de otro propietario al que le molesta el ruido o el impacto visual.

Y ojo, porque si eres inquilino, la responsabilidad no es solo del casero. Tú puedes ser el sancionado si has instalado el aparato sin permiso. La mayoría de contratos de alquiler prohíben hacer modificaciones en la fachada sin consentimiento expreso del propietario, y poner un split en la ventana es una modificación de libro. Si te llega la multa, el casero te puede repercutir la sanción y además obligarte a retirar el aparato a tu costa.

Alternativas legales para no pasar calor este verano

La buena noticia es que hay formas de refrescarte sin jugarte 3.000 euros. La más obvia: instalar la unidad exterior en un lugar que no sea visible desde la calle. Muchos ayuntamientos permiten colocarla en patios interiores, azoteas o en zonas de fachada que den a espacios privados siempre que no sobresalgan del plano. Si tu casa no tiene un sitio así, la mejor opción es pedir autorización a la comunidad y al propietario para una instalación profesional que cumpla la normativa.

Un aire acondicionado portátil sin unidad exterior es otra alternativa que está ganando terreno. No necesitas obra ni permiso, aunque suelen ser menos eficientes y más ruidosos. También están los splits de cassette que se empotran en el techo o los modelos de ventana slim que apenas sobresalen. Antes de comprar nada, consulta la ordenanza de tu municipio y habla con tu casero o comunidad: vale más perder una tarde que 3.000 euros.

Y si ya tienes el split colgado en la ventana, no esperes a que llegue la carta certificada. Retíralo o regulariza la instalación. En muchos municipios puedes presentar una declaración de obra menor y legalizar la colocación si no incumple la normativa. Lo que no te recomiendo es esconderlo detrás de una lona: algunos inspectores miran ahí primero.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)