Los riesgos del trabajo en call centers para la salud mental de los jóvenes, según un estudio de la Junta de Andalucía

El sector de los call centers ha crecido un 10,7% en un año, pero detrás del boom de empleo juvenil se esconden riesgos serios para la salud mental. Según un estudio de la Junta de Andalucía, la alta carga emocional y el abuso verbal de clientes, unidos a ritmos intensos y falta de autonomía, pueden llevar al distrés (estrés crónico) y al burnout, especialmente entre los jóvenes.

Por qué las llamadas te queman (y no es solo cosa tuya)

El estudio revela que el 59,4% de las personas empleadas en telemarketing tiene entre 25 y 44 años. En el área de telemarketing puro, la cantera juvenil alcanza el 78%. Son jóvenes que compaginan estudios y trabajo (los llamados «sisis») o que han encontrado su primer empleo estable, con un 89% de contratos indefinidos. Pero la estabilidad contractual no borra las condiciones de trabajo precarias: bajos salarios, escasa promoción y un entorno emocionalmente tóxico.

Un 42% de las personas que trabajan en call centers cree que el clima laboral no es adecuado, y un 23% conoce comportamientos violentos en su centro de trabajo, según la Guía del Ministerio de Trabajo. Las tareas repetitivas, los guiones rígidos y la imposibilidad de decidir cómo resolver una llamada generan lo que los técnicos llaman «falta de autonomía». A eso se suma el abuso verbal de los clientes, que la persona operadora tiene que aguantar sin poder colgar. Todo esto es un caldo de cultivo para la ansiedad y la depresión.

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El INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) define estos factores de riesgo psicosocial (condiciones laborales que afectan a la salud mental) como el desajuste entre las altas exigencias y los escasos recursos del trabajador. Y el propio documento técnico del INSST alerta de que el colectivo de teleoperadores es especialmente propenso a sufrir trastornos ansioso-depresivos, estrés y burnout (síndrome de agotamiento laboral).

La paradoja es que muchos jóvenes entran en este sector porque ofrece flexibilidad para estudiar y una puerta al mercado laboral. Pero la combinación de horarios rotativos, presión por objetivos y falta de control acaba pasando factura. Como dice el estudio andaluz, la clave no está solo en tener un contrato fijo, sino en cómo se organiza el trabajo día a día.

Un contrato indefinido no protege la salud mental si cada llamada es una batalla sin pausas.

Lo que dice el INSST: tres pilares y medidas concretas

Para prevenir estos riesgos, el INSST propone una intervención integral que no solo ponga parches. Los expertos insisten en tres pilares: implicar directamente a los teleoperadores (que son quienes mejor conocen el puesto), adaptar las medidas a la cultura de cada empresa, y reconocer que un riesgo psicosocial no suele tener una única causa.

Las medidas concretas que recomienda el Instituto incluyen:

Organización del trabajo: turnos flexibles y horarios publicados con antelación para poder planificar la vida personal.

turnos flexibles y horarios publicados con antelación para poder planificar la vida personal. Carga de trabajo: tiempo suficiente entre llamadas para completar las tareas sin la presión constante del cronómetro.

tiempo suficiente entre llamadas para completar las tareas sin la presión constante del cronómetro. Demandas emocionales: programas de gestión emocional y técnicas de comunicación para afrontar llamadas conflictivas.

programas de gestión emocional y técnicas de comunicación para afrontar llamadas conflictivas. Prevención de conflictos y violencia laboral.

Por qué la edad juvenil necesita un plan de prevención distinto

Pese a que la ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) reconoce la necesidad de adaptar la protección a trabajadores jóvenes (art. 27), en la práctica la perspectiva de edad sigue siendo la gran olvidada. La reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021) llegó a incluir un mandato al Gobierno para regular mejor la prevención en el colectivo juvenil, pero el Tribunal Constitucional ha anulado esa habilitación recientemente por un defecto de forma, dejando el asunto en el aire.

“La teoría sin la práctica es estéril, la práctica sin la teoría es ciega”, decía Kant. Y en los call centers se nota: mientras la perspectiva de género ha ido entrando en los planes de prevención, la de edad apenas asoma. Sin embargo, el perfil mayoritario de la plantilla es joven, con escasa experiencia para manejar la presión emocional y poca red de apoyo en la empresa.

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Algunas compañías del sector han empezado a moverse por su cuenta: Konecta ha creado el programa “Armónicamente”, con apoyo psicológico y más de 1.000 intervenciones de desgaste emocional; Atento usa herramientas de IA para detectar estados emocionales negativos en tiempo real durante las llamadas (con las cautelas que exige la nueva ley de IA); y Teleperformance ha implantado el modelo de teletrabajo “Cloud Campus” para reducir factores de estrés. Son iniciativas voluntarias, bienvenidas, pero que ponen el foco en la gestión emocional individual más que en reorganizar un modelo de trabajo que, de fábrica, genera ansiedad.

Mientras tanto, los jóvenes que cada día se ponen los cascos saben que el sueldo no compensa el desgaste. Y la pregunta incómoda sigue flotando: ¿hasta cuándo vamos a normalizar que un trabajo de entrada te queme por dentro?

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)