PSG campeón Champions 2026: el Arsenal se derrumba en los penaltis en Budapest

El PSG es campeón de la Champions 2026 tras vencer al Arsenal en una tanda de penaltis de infarto en Budapest.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Una final de Champions que se decide desde los once metros, con fallo del central en el momento cumbre y un Luis Enrique que encadena dos 'Orejonas'. Esto no es fútbol, es un thriller con mayúsculas.

Lo de este PSG ya empieza a ser cosa seria. En 2025 golearon al Inter en la final y ahora, sin hacer el partido más brillante, han repetido título en la máxima competición europea, la Champions League. Pero el fútbol, a veces, es cruel.

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El Arsenal soñó, el PSG remó y Budapest se quedó sin aliento

El gol de Kai Havertz a los seis minutos fue un jarro de agua fría para el campeón defensor. Un despeje desafortunado de la zaga parisina y el delantero alemán, siempre oportuno en finales, fusiló a Safonov para poner el 0-1. El Arsenal se plantó con un muro de camisetas rojiblancas y durante 60 minutos secó al PSG.

Luis Enrique vio cómo su equipo apenas generaba peligro. Sin desborde por bandas, con Dembélé y Kvaratskhelia desaparecidos, el campeón echó de menos un plan B. Hasta que el georgiano, en una pared dentro del área, provocó el penalti de Cristhian Mosquera. Dembélé no falló desde los once metros y devolvió la vida a los suyos.

A partir de ahí, el partido se partió. Kvaratskhelia estrelló un balón al poste, Vitinha rozó el gol y Barcola tuvo dos contras claras. Pero el Arsenal también empujó con Gyökeres y reclamó un penalti sobre Madueke que el árbitro no pitó, una jugada que va a dar que hablar.

El PSG ha demostrado que no necesita ser el mejor cada minuto: le basta con sobrevivir y golpear cuando duele.

Magalhães, el héroe equivocado en la tanda de penaltis

La prórroga fue un quiero y no puedo. Sin estrellas, el PSG se defendió con balón mientras el Arsenal, pese a tener más pólvora, no encontró la claridad. Y llegaron los penaltis, ese momento en que el fútbol se reduce a un duelo de nervios.

Empezó bien para los franceses con el fallo de Eze, pero David Raya, el portero español del Arsenal, se estiró para adivinar el lanzamiento de Nuno Mendes y mantener vivo el sueño 'gunner'. Hakimi y Beraldo cumplieron, y entonces todo quedó en las botas de Gabriel Magalhães. El central brasileño, que había sido un muro todo el torneo, mandó el balón a la grada. El PSG estalló.

Luis Enrique, el artífice de un PSG que ya es dinastía

El técnico asturiano ha logrado en dos años lo que el PSG persiguió durante décadas con chequera infinita. Ha construido un equipo que no siempre enamora, pero que compite como pocos. Frente a un Arsenal ordenado y sólido, los parisinos demostraron mimbres de campeón: paciencia, oficio y un portero, Safonov, que transmitió calma.

Este PSG ya se codea con el Real Madrid como el único club que repite Champions en el formato moderno. Con Luis Enrique al mando, la sensación es que pueden seguir sumando. El Arsenal, mientras tanto, se queda con la miel en los labios y la duda de si algún día llegará su momento. Budapest nos deja al PSG en el trono y a Arteta rumiando otra noche aciaga.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)