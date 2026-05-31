La guerra abierta por el futuro de la inteligencia artificial, el juicio entre Musk y Altman que puede cambiarlo todo

¿Puede un hombre demandar el futuro? Musk lo intentó, y el veredicto de Oakland no cierra el debate, sino que lo reabre con más fuerza. Porque lo que se juzgó en California entre abril y mayo de 2026 va mucho más allá de dos multimillonarios con egos en colisión.

El fondo del asunto es una pregunta que afecta a cualquier persona con un móvil: ¿debe la inteligencia artificial más poderosa del mundo pertenecer a todos o solo a sus accionistas? La respuesta del jurado fue técnica. La respuesta de la historia, todavía está por escribirse.

Por qué Musk llevó a OpenAI ante un juez federal

En 2015, Musk cofundó OpenAI junto a Sam Altman con una premisa clara: una organización sin ánimo de lucro que desarrollara inteligencia artificial para el beneficio de toda la humanidad. Musk aportó entre 38 y 44 millones de dólares bajo esa promesa explícita de apertura y misión social.

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Lo que llegó después fue, según Musk, una traición documentada. OpenAI se transformó en una corporación con ánimo de lucro, firmó un acuerdo multimillonario con Microsoft y hoy está valorada en 852.000 millones de dólares. El empresario exigía ante el tribunal hasta 150.000 millones en daños y la destitución inmediata de Altman y del presidente Greg Brockman.

El modelo comercial que Musk quería destruir

La demanda de Musk apuntaba directamente al corazón del modelo de negocio de OpenAI: la conversión de una entidad sin fines de lucro en una estructura corporativa que prioriza el retorno a inversores privados sobre el acceso abierto al conocimiento. Para el empresario, eso era un fraude a los fundadores y a la sociedad.

Sam Altman, por su parte, defendió que esa transición era inevitable. Sin capital privado masivo, argumentó, OpenAI no podría competir con los gigantes tecnológicos chinos ni financiar los modelos de lenguaje que hoy utiliza más del 60% de los desarrolladores del mundo. La tensión entre altruismo fundacional y sostenibilidad comercial quedó expuesta en toda su crudeza ante el jurado.

El veredicto que nadie esperaba en dos horas

El 18 de mayo de 2026, nueve personas del jurado tardaron menos de dos horas en desestimar la demanda de Musk por unanimidad. El motivo no fue que Altman tuviera razón en el fondo del debate, sino algo más prosaico: Musk había presentado la denuncia fuera del plazo legal de prescripción.

Fue un golpe seco. Musk no perdió el argumento filosófico, pero sí perdió el caso. Y para OpenAI, el fallo llegó en el momento más oportuno posible: la compañía tiene prevista su salida a bolsa en el cuarto trimestre de 2026, y una condena habría podido descarrilar una IPO que el mercado lleva meses anticipando.

Lo que el juicio reveló sobre el ecosistema de la IA

El proceso dejó al descubierto una fractura real dentro del sector tecnológico global: la que separa a quienes defienden el código abierto como garantía democrática frente a quienes argumentan que solo la financiación privada puede sostener la carrera por la inteligencia artificial general. No es un debate menor: de esa elección depende quién accede a las herramientas más poderosas de la historia.

Musk, que impulsa su propio laboratorio de IA, xAI, con el modelo Grok, tiene un evidente interés competitivo en el resultado. Pero eso no invalida la pregunta que planteó: ¿puede una empresa que nació con una misión humanitaria cambiar de objetivos sin rendir cuentas a nadie? Los tribunales dijeron que sí, al menos esta vez.

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Aspecto Posición de Musk Posición de Altman/OpenAI Modelo organizativo Sin ánimo de lucro Empresa con ánimo de lucro Acceso a la tecnología Código abierto obligatorio Acceso comercial y por licencias Relación con Microsoft Ruptura exigida Socio estratégico clave Daños reclamados Hasta 150.000 millones USD Sin daños (defensa ganadora) Resultado judicial Demanda desestimada Victoria por prescripción

Musk, OpenAI y el próximo round que ya se prepara

El veredicto de Oakland no cierra la guerra, solo aplaza su siguiente batalla. Musk mantiene activos varios frentes legales y regulatorios contra OpenAI, y xAI sigue creciendo con una estrategia que apuesta precisamente por la apertura de código que Altman rechazó. El mercado observa si esa apuesta puede competir de verdad con ChatGPT en los próximos doce meses.

Para el usuario común, el desenlace más relevante no está en los tribunales sino en lo que venga después: si OpenAI sale a bolsa en 2026, entrará en una lógica de presión de accionistas que podría alejarla aún más de su misión original. Y ahí, la pregunta que Musk puso sobre la mesa en Oakland seguirá siendo perfectamente válida, aunque ya sin respuesta judicial.