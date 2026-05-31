Filtran remake de Sonic CD para consolas modernas según ex vicepresidente de SEGA

Mike Fischer no es un recién llegado al mundillo. El ex vicepresidente de SEGA of America ha soltado en una entrevista con SEGA 16 lo que muchos fans llevan años pidiendo: un remake de Sonic CD. Palabras mayores viniendo de alguien que vivió la transición de Mega Drive a Saturn. Sonic CD, lanzado originalmente en 1993 para el add-on Mega-CD, siempre ha sido ese juego que divide a la comunidad: o lo amas o no lo has jugado bien.

El rumor que podría hacerse realidad

Durante la charla, Fischer dejó caer: “He oído que van a rehacer Sonic CD, lo cual sería maravilloso. Ese era mi juego favorito de Sonic”. Una frase que, en boca de un ex directivo con contactos dentro de la industria, pesa más que cien cuentas de Twitter anónimas. Eso sí, el propio Fischer matizó que no es un anuncio oficial y que SEGA no ha confirmado nada. Pero el hype ya está servido.

Por qué Sonic CD sigue siendo un clásico de culto

Para quien no lo tenga fresco, Sonic CD introdujo mecánicas que no se vieron en los Sonic de Mega Drive: los viajes en el tiempo entre Pasado, Presente y Futuro de cada zona, una banda sonora doble (la japonesa, con temas de Naofumi Hataya, y la americana, compuesta por Spencer Nilsen) y un diseño de niveles laberíntico que recompensaba la exploración. Fue, en muchos sentidos, el Sonic más experimental de los 90. Y precisamente por eso, un remake bien hecho podría ser un caramelazo para los nostálgicos y un descubrimiento brutal para las nuevas generaciones.

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SEGA ya sabe lo que es resucitar juegos clásicos: Sonic Mania fue un éxito en 2017, pero aquello era un juego nuevo con alma retro. Ahora, con los rumores de Sonic CD, el estudio japonés podría optar por una revisión completa en 2.5D, similar al tratamiento que recibieron los Sonic Origins. O quizá algo más ambicioso. La pelota está en su tejado.

Mientras tanto, la comunidad ya ha empezado a soñar con un posible anuncio en el Summer Game Fest de junio o en una presentación digital propia. Nadie sabe nada, pero el runrún ya ha empezado a correr por Reddit y Discord. Y, sinceramente, después del desastre de Sonic Frontiers en su lanzamiento, un poco de mimo clásico le vendría de perlas al erizo.

Un remake de Sonic CD no es solo un capricho nostálgico: es la oportunidad de SEGA para demostrar que el erizo también sabe viajar en el tiempo con estilo.

¿Creemos a Mike Fischer?

Fischer no es ningún don nadie. Estuvo en SEGA of America durante la época de Dreamcast y ha mantenido contactos en la industria. Pero también es cierto que esta filtración es una simple frase en una entrevista, sin ningún documento ni corroboración. La rumorología ha sido una constante en la franquicia del erizo, y de los los muchos rumores que han circulado, pocos se han materializado. Aún así, el simple hecho de que un exejecutivo lo mencione le da un barniz de credibilidad que ninguna cuenta de Twitter puede igualar.

SEGA, por su parte, lleva años demostrando que sabe escuchar a los fans —ahí está Sonic Mania, nacido de un fangame—. Y Sonic CD es una de esas entregas que siempre aparece en las listas de deseos de la comunidad. Un remake oficial, bien ejecutado, podría reconciliar a la compañía con los seguidores más acérrimos. Pero hasta que no haya un tráiler o un comunicado, la prudencia manda.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La fuente es creíble, el juego es un clásico de culto y SEGA tiene la costumbre de sacar remakes cada vez que necesita un empujón de cariño. Pero sin confirmación oficial, el hype se sostiene con pinzas. Si aparece en el Summer Game Fest, subimos a 9.

El resumen para vagos (TL;DR)