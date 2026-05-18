AEMET alerta del duro contraste de Cataluña frente al resto de España

La influencia del anticiclón de las Azores es el factor determinante en el aumento de las temperaturas que se experimentará en la mayor parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares, según la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta masa de aire, asociada a condiciones de estabilidad atmosférica, favorece el despejamiento de los cielos y la radiación solar directa, lo que se traduce en un incremento de las temperaturas máximas y mínimas. El fenómeno es especialmente notable en la mitad oriental de la península, donde se espera un aumento significativo de las temperaturas mínimas.

Es importante destacar que, si bien la tendencia general es al alza en las temperaturas, existen variaciones regionales. En los litorales atlánticos y de Cataluña, por ejemplo, las temperaturas podrían mantenerse sin cambios o incluso descender ligeramente debido a la influencia de brisas marinas y la presencia de nubosidad. En Murcia, se espera que los termómetros alcancen los 29ºC, mientras que en provincias como Sevilla, Córdoba y Badajoz se podrían alcanzar los 27 o 28 grados.

Además del aumento de las temperaturas, se prevén bancos de niebla matinales en la mitad norte peninsular y el entorno de Alborán, especialmente en zonas de montaña. Estos fenómenos meteorológicos pueden reducir la visibilidad y afectar al tráfico, por lo que es importante extremar las precauciones al conducir en estas zonas.

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LLUVIAS Y TORMENTAS EN CATALUÑA

En contraste con el tiempo estable que predominará en la mayor parte de la Península Ibérica, Cataluña se verá afectada por cielos nubosos y probables lluvias en forma de chubasco o tormenta. Estas precipitaciones podrán ser localmente fuertes y persistentes en el nordeste de la región, especialmente durante la tarde, lo que ha llevado a la activación del aviso amarillo por precipitaciones en Girona.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en los litorales de Cataluña durante la primera mitad del día, lo que podría afectar a las actividades marítimas y costeras. Se recomienda a los residentes y visitantes de la zona extremar las precauciones y mantenerse informados sobre la evolución de la situación meteorológica. Las autoridades locales han activado los protocolos de emergencia para hacer frente a posibles incidentes relacionados con las lluvias intensas.

La convergencia de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo y la presencia de aire frío en altura son los principales factores que contribuyen a la formación de tormentas en Cataluña.

VIENTOS Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EL RESTO DE ESPAÑA

En el extremo norte peninsular, el flujo del noroeste y la llegada de un frente a Galicia a última hora del día traerán intervalos de nubosidad baja y lloviznas dispersas. Estas condiciones meteorológicas son típicas de esta época del año en la región y no revisten mayor gravedad. En las sierras del sureste, los prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos, que podrían ser localmente fuertes en algunas zonas.

El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en los litorales, con predominio de componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado, con posibles intervalos fuertes en el norte de Galicia.

En Canarias, los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y el alisio soplará moderado con intervalos fuertes. Las condiciones meteorológicas en Canarias serán relativamente estables, aunque se esperan algunas precipitaciones débiles en las zonas montañosas.