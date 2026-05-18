Alex Cooper suelta la bomba: embarazada de Matt Kaplan y desmiente rumores

Hay noticias que llegan para tapar bocas y esta de Alex Cooper es el mejor ejemplo. La reina del podcast 'Call Her Daddy' ha soltado la bomba en Instagram: está embarazada de su primer hijo con Matt Kaplan. Se acabaron los rumores de crisis: la pareja espera un bebé y no piensan esconder la barriga.

El post llega en un momento en en el que las especulaciones sobre su matrimonio estaban a tope. Alex compartió dos fotos junto a Matt, sentados en una silla de madera y mirándose con una complicidad que desmiente cualquier drama. Ella, con un conjunto blanco de dos piezas que deja al descubierto una tripa de embarazada de varios meses; él, sonriendo con camiseta gris. La publicación, con solo dos palabras —"Our family"—, ya acumula millones de likes.

El anuncio que desactiva el cotilleo

La presentadora del podcast más escuchado por la generación Z llevaba semanas en el punto de mira. El famoso 'Unwell drama' había disparado los chismorreos sobre una supuesta tensión entre ella y Kaplan. Pero fuentes cercanas a la pareja han confirmado a People que los rumores eran falsos y que ambos están "emocionadísimos con este nuevo capítulo". La mayoría de los fans creen que la foto es un movimiento maestro: nada mejor que una barriga de embarazada para vacunar contra el hate.

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De las crisis inventadas a la alegría del bebé

Alex Cooper no es ajena a las polémicas. Su estilo sin filtro genera amor y hate a partes iguales. Este embarazo, sin embargo, la coloca en un lugar completamente nuevo y la aleja temporalmente de las batallas digitales. Muchos seguidores ya shipean el 'daddy content' con la futura paternidad de Matt, y las cuentas de cotilleo han pasado del drama a la celebración en cuestión de horas.

El timing no puede ser más perfecto. Mientras otros podcasters se enzarzan en beefs interminables, Cooper responde con una imagen que no necesita explicación. La jugada es redonda: da la noticia que ella quiere dar y de paso deja en evidencia a quienes la daban por separada.

Por qué este bebé es el contraataque definitivo

No es la primera vez que un embarazo mediático se convierte en una declaración de intenciones. Lo vimos con otras creadoras como Chiara Ferragni o Dulceida, que transformaron sus panzas en contenido y blindaron su relación. Alex Cooper, que ha construido un imperio hablando de sexo y relaciones, ahora se mete en la maternidad sin soltar el control de la narrativa. Ha hecho lo que mejor se le da: dar la vuelta a la historia con una sola publicación.

La pregunta que queda es cómo afectará esto a 'Call Her Daddy'. ¿Menos salseo o un nuevo tipo de contenido? Viendo su trayectoria, apostamos a que sabrá integrar el embarazo sin perder ni un ápice de su esencia. El fandom ya está haciendo apuestas: ¿capítulo especial desde el hospital? ¿El nombre del bebé en prime time? Algo nos dice que Cooper no va a dejar que nos aburramos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)