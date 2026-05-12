Lamine Yamal ondea la bandera palestina en la rúa del Barça y lanza un zasca al Real Madrid

Lamine Yamal se ha subido al autobús del Barça con la Liga bajo el brazo y se ha bajado de él con medio planeta hablando de su nombre. Pero esta vez no ha sido por un gol imposible. Ha sido por una imagen que mezcla política, religión y un zasca al Real Madrid que va a quedar para los libros. Ayer, durante la rúa de celebración del título liguero, la joven estrella blaugrana ondeó una bandera palestina y mostró una camiseta con un mensaje que ya es viral: 'Gracias a Dios no soy madridista'. Pero vamos por partes, que aquí hay mucha tela que cortar.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un jugador de 18 años, campeón de Liga, mezclando un gesto político internacional con una declaración de amor a su club y de desprecio al eterno rival en la fiesta más multitudinaria de la ciudad. Las redes van a echar humo durante días. Y con razón.

La fiesta culé: bandera palestina, 'recaditos' y el baile del 'madridista el que no bote'

El Barça conquistó LaLiga y salió a la calle. Lo que ocurrió sobre el autobús descapotable ya forma parte de la historia del salseo. Lamine Yamal, que este año ha explotado como el nuevo ídolo del Camp Nou, sorprendió a todos cuando, entre cántico y cántico, desplegó una bandera de Palestina y la ondeó durante varios segundos. No fue lo único. El extremo de Rocafonda también se guardaba un as bajo la manga.

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Lamine Yamal celebra el título de La Liga ondeando la bandera de Palestina. pic.twitter.com/UiauqqJIaf — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) May 11, 2026

Enseñó repetidamente a Joao Cancelo y a las cámaras una camiseta del Barça con el lema 'Gracias a Dios no soy madridista'. La frase, entre el agradecimiento divino y el dardo directo a la capital, escondía un mensaje tan sencillo como efectivo: ni en el día de su mayor gloria se olvida de quién es el enemigo.

De la pulla a Bellingham al terremoto geopolítico: por qué esto no es solo una anécdota

Además del gesto palestino y la camiseta, Lamine aprovechó el micrófono de Jijantes para dejar otro recado: 'Nunca os olvidéis de que hablar es muy barato'. Una frase que retrotrae al pique que tuvo con Jude Bellingham tras el Clásico de la primera vuelta. Aquel día, el inglés le dijo algo al oído y Lamine prometió responder en el campo. Pues bien, la respuesta llegó con la Liga en la mano.

Pero el verdadero incendio lo ha provocado la bandera palestina. En un conflicto que divide a la opinión pública mundial, que un futbolista de 18 años la exhiba en una celebración oficial del FC Barcelona tiene un peso simbólico enorme. El club guarda silencio, pero las fotos han corrido como la pólvora por X y TikTok, donde los hashtags #Palestina y #Yamal son tendencia mundial. Mientras, en Madrid, el gesto no ha sentado nada bien.

Cuando el fútbol habla más alto que la diplomacia

No es la primera vez que un jugador del Barça utiliza su altavoz para un mensaje político. Gerard Piqué se pronunció abiertamente sobre el referéndum del 1-O y otras causas. Guardiola, desde Inglaterra, lució el lazo amarillo. Pero lo de Lamine Yamal tiene un punto generacional distinto: es un chaval que se ha criado con TikTok y que entiende el impacto de un gesto sin necesidad de dar un discurso.

El joven delantero no ha hecho declaraciones públicas sobre el conflicto. Simplemente, ha elegido el momento de máxima visibilidad para mostrar un símbolo. ¿Es postureo? ¿Es compromiso real? La discusión está servida. Lo que es indiscutible es que Lamine Yamal ha conseguido que, por un día, se hable más de geopolítica que de fútbol. Y eso, en plena celebración de una Liga, tiene un mérito tremendo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)