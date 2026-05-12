Bill Gates propone que los robots paguen impuestos en cinco años

Bill Gates ha vuelto a soltar una de esas frases que te obligan a parar el scroll. No es la típica advertencia apocalíptica sobre la IA que oímos cada dos semanas. Es algo más retorcido: propone que los robots y los algoritmos paguen impuestos. Sí, has leído bien. Que coticen como un currito más.

El cofundador de Microsoft lo ha soltado en una entrevista con el Australian Financial Review, y la lógica es tan simple que asusta: si una máquina ocupa el puesto de un humano, debería asumir también su carga fiscal. Nada de que los beneficios de la automatización se los queden solo los dueños de la tecnología. La idea es que ese dinero sirva para sostener a la clase media y baja que se va a quedar sin empleo.

La propuesta: que las máquinas coticen como un currito más

Gates no está pidiendo un impuesto revolucionario para mañana mismo. Calcula que en unos cinco años —es decir, hacia 2031— la cosa estará lo bastante caliente como para que los gobiernos tengan que mover ficha. Su planteamiento es cambiar el centro de gravedad fiscal: quitarle peso a las nóminas de los trabajadores de ingresos medios y bajos, y cargárselo al capital. O más concretamente, a los robots y sistemas de IA que los sustituyan.

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La ocurrencia no es nueva del todo. Elon Musk y Sam Altman llevan tiempo con discursos parecidos, pero que lo diga Gates —el hombre que ayudó a poner un PC en cada oficina— tiene otra resonancia. Él sabe lo que es ver cómo una tecnología barre empleos. Lo vivió con la informatización. Ahora teme que la IA lo haga a una escala mucho mayor y más rápido.

El verdadero temor: una clase media sin red

El verdadero temor de Gates no es que la IA sea demasiado lista. Es que los gobiernos lleguen tarde. Según el Fondo Monetario Internacional, hasta un 40% de los empleos globales tienen algún grado de exposición a la inteligencia artificial. Los puestos administrativos y los trabajos de clase media son los más vulnerables. Y cuando esa gente caiga, no habrá un ejército de nuevos empleos digitales esperándoles.

El millonario no pide frenar la innovación, sino repartir sus beneficios. O dicho con sus palabras: "trasladar la carga impositiva del trabajo al capital". Suena a eslogan de campaña, pero viniendo de alguien que no necesita ganar unas elecciones, quizá haya que tomárselo un poco más en serio.

No es el primero que lo dice, pero esta vez el contexto quema

El debate sobre gravar a los robots lleva años dando vueltas en círculos académicos y en algún que otro programa electoral. Lo nuevo es el timing: Gates lanza la advertencia justo cuando la burbuja de las startups de IA empieza a mostrar grietas. Él mismo avisa de que la mayoría de esas empresas fracasarán. "Si elegiste la compañía correcta, como Microsoft, Google o Apple, te habrá ido muy bien. Pero la mayoría de las empresas de IA fracasará", sentenció. Un recordatorio para inversores con FOMO.

Es inevitable acordarse de las puntocom. Entonces también hubo valoraciones infladas, promesas de cambiar el mundo, y una purga final que dejó en pie a los gigantes. Gates parece estar diciendo: esta película ya la hemos visto, y no acaba bien para los que llegan tarde. La diferencia es que ahora los despidos masivos no vendrán solo de una burbuja financiera, sino de una tecnología que genuinamente puede sustituir a millones de trabajadores. Y sin un colchón fiscal, el golpe puede ser histórico.

Mientras EEUU y China compiten por ver quién entrena el modelo más potente, la cuestión de fondo sigue sin respuesta: ¿quién paga el pato cuando la productividad se dispara pero los salarios se desploman? Gates tiene una idea. No es perfecta, pero al menos obliga a los gobiernos a dejar de mirar para otro lado. Eso sí, la implementación suena a pesadilla burocrática de las gordas. Porque, ¿cómo se define exactamente un "robot" a efectos fiscales? ¿Un algoritmo de selección de personal también cotiza? ¿Y si la IA está en la nube y el trabajador despedido está en Cuenca? Preguntas incómodas que nadie quiere responder todavía.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La propuesta no es nueva pero el portavoz le da un peso que no tenía. Si alguien como Gates empieza a hablar de impuestos a los robots, es que la cosa va en serio — aunque aterrizarlo en leyes sea otra historia.

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El resumen para vagos (TL;DR)