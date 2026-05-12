El juicio Musk-Altman se vuelve culebrón: trapos sucios y mensajes privados

Si pensabas que los juicios tecnológicos eran aburridos, el de Elon Musk contra Sam Altman te va a hacer replanteártelo. Lo que empezó como una batalla por la misión 'sin ánimo de lucro' de OpenAI ha derivado en un culebrón con trapos sucios, mensajes desesperados y acusaciones de espionaje. Todo, mientras el futuro de la inteligencia artificial pende de un hilo judicial.

La guerra de egos que nadie disimula

Elon Musk insiste en que OpenAI traicionó su acuerdo fundacional para convertirse en una empresa con fines de lucro, y que Sam Altman es el culpable. 'No está bien robarle a una organización benéfica', soltó en su alegato. La defensa de OpenAI, sin embargo, pinta a Musk como un magnate enfadado que se fue cuando no le dejaron mandar. Según sus abogados, el enfado estalló en 2022, cuando ChatGPT se hizo viral y Musk vio que ya no era el protagonista.

Uno de los momentos más sonrojantes llegó cuando Musk admitió que firmó un documento en 2017 que permitía el giro hacia el lucro. Su excusa: no leyó la letra pequeña, solo el titular. Justo lo que uno espera de un visionario que lanza cohetes y quiere implantar chips en cerebros.

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Mensajes privados que queman

El juicio ha sacado a la luz conversaciones que nadie quería ver publicadas. En 2023, cuando Altman fue apartado de de la empresa, le escribió a Mira Murati —su mano derecha— con un tono desesperado. Llegó a sugerir que Microsoft comprara la empresa para que él pudiera volver. Un CEO suplicando que un gigante tecnológico lo rescate para no perder su silla no encaja con la imagen de salvador de la humanidad.

Por si fuera poco, el diario íntimo de Greg Brockman, cofundador de OpenAI, ha sido utilizado como prueba por ambas partes. En él, Brockman describía la ruptura con Musk como 'la única oportunidad' para liberar a la compañía, y al mismo tiempo se preguntaba cómo llegar a los 1.000 millones de dólares. Para Musk, eso demuestra que el lucro era el plan desde el principio; para OpenAI, solo era un desahogo interno.

Y luego está el culebrón dentro del culebrón: Shivon Zilis. Miembro del consejo de OpenAI entre 2020 y 2023, mantenía una relación sentimental con Musk y llegó a tener cuatro hijos con él. La compañía alega que Zilis actuó como informante de Musk sin que nadie lo supiera, filtrando información para que el magnate pudiera influir en las decisiones. Un drama de espionaje con romance incluido.

La defensa también intentó retratar a Musk como una persona inestable. En un interrogatorio le preguntaron si había consumido 'rhino ketamine' en el festival Burning Man. Musk lo negó y la jueza cortó el tema. Cosas que pasan en 2026.

El juicio que decide el relato de la IA

Más allá del salseo, este juicio es importante porque determina quién controla el relato sobre el origen de la IA que hoy todos usamos. Si Musk gana, su versión de que OpenAI traicionó la misión altruista quedará reforzada y podría forzar cambios en la estructura de la empresa. Si pierde, OpenAI podrá seguir su camino hacia los beneficios sin el fantasma legal de su cofundador.

Pero el verdadero daño ya está hecho. Ninguno de los dos sale bien parado: Altman parece un trepa dispuesto a venderle el alma a Microsoft, y Musk un millonario que no leyó los papeles y metió a su pareja de espía. Mientras tanto, la carrera por la AGI sigue su curso, y el público asiste al espectáculo con la incómoda sospecha de que los guardianes de la inteligencia artificial solo miran por sus intereses.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El juicio ha destapado justo lo que prometía: corrupción moral, traiciones y un festival de egos. La industria tech lleva años esperando ver caer a sus héroes, y este culebrón no defrauda — aunque a veces parezca un capítulo de 'Black Mirror' con guionistas de telenovela.

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El resumen para vagos (TL;DR)