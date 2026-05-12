Broncano se entera en directo de la muerte de Dnoé Lamiss y su reacción hiela el plató

El lunes a las 23:42, el plató de 'La Revuelta' se convirtió en un funeral improvisado. David Broncano se enteró en directo de la muerte de Dnoé Lamiss, su antigua compañera en 'La Resistencia', y lo que pasó después ya tiene asegurado un hueco en todos los recopilatorios de momentos históricos de la televisión.

'Ay, Dios mío': el segundo en que todo cambió

Carolina Sobe, hermana de Dnoé, estaba invitada al programa para presentar su nueva canción. La charla fluía con el humor habitual hasta que Broncano, tras preguntar por la familia, recibió una respuesta que no esperaba. «Mi hermana está en en el cielo», soltó Carolina entre lágrimas. El presentador, descolocado, respondió con un «Ay, Dios mío» que se clavó en el estómago de todos los que veíamos la tele.

La cámara se quedó fija en un Broncano que no sabía dónde meterse. Se levantó, abrazó a Carolina durante cinco eternos minutos y el equipo improvisó un homenaje exprés con una foto de Dnoé en la pantalla gigante. No hubo chiste de grajea, no hubo ironía. Solo silencio.

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De cantar 'se queda' a rendir un homenaje en directo

Dnoé Lamiss fue una de las 'chicas de las llamadas' más carismáticas de 'La Resistencia', el programa que en 2026 lleva ya casi una década marcando el tono del late night en España. Su imagen fresca y su afinidad con el público hicieron que su marcha del programa, hace un par de años, doliera. Muy poca gente sabía que estaba luchando contra una enfermedad grave y la noticia pilló a todos con el pie cambiado.

Carolina, entre sollozos, contó que su hermana llevaba meses mal, pero que no había querido hacerlo público. Broncano, con los ojos vidriosos, se limitó a decir: «No tengo palabras, de verdad». El equipo del programa decidió allí mismo sustituir los bloques de humor por un repaso a sus mejores momentos en el programa y las redes empezaron a arder con el hashtag #DnoéLamiss.

El momento que nos recuerda que la tele no siempre es de mentira

Esto es justo lo que convierte una anécdota en un hito. En una década de televisión marcada por el cinismo y el collage de memes, ver a un presentador caerse por dentro en antena tiene un valor terapéutico bestial. La audiencia pilló al vuelo que el escudo hiper-irónico de Broncano se había rajado y que aquello no era un 'sketch' fuera de tono. Era el duelo puro, en prime time, sin red.

No es la primera vez que la muerte irrumpe en un plató y deja sin guion. Recordamos el homenaje de Buenafuente a Pau Donés o cómo Wyoming manejó la pérdida de compañeros con una mezcla de respeto y pudor. Pero aquí la diferencia es que la noticia llegó en tiempo real, de boca de de la hermana, y el presentador no pudo prepararse. Eso lo hace tan genuino como desgarrador.

A Broncano le gusta decir que su programa no salva vidas. Esta noche, al menos, sí ha salvado un recuerdo. El silencio de 'La Revuelta' será lo más sonoro que nos llevamos de esta temporada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)