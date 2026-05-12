Manolo García sufre una aparatosa caída al lanzarse al público en Barcelona: "Me lo he buscado yo"

Manolo García lo tenía clarísimo: se tiraba al público, el público le recogía como si fuera una pluma y el concierto se convertía en puro éxtasis. Spoiler: no fue así. El cantante de 70 años se lanzó desde el escenario en su concierto de Barcelona y nadie lo sujetó. El resultado fue una caída muy dura.

Vamos a ser justos: Manolo no es un artista de rock de 20 años que esté todo el rato haciendo stage diving. Pertenece a esa estirpe de músicos que transmiten con la mirada, que llenan estadios con la palabra y que se guardan un as en la manga: el salto. En la recta final del show, el ex líder de El Último de la Fila decidió dar la campanada. Se acercó al borde, se impulsó con ganas y… el vacío. El público, probablemente tan entregado al concierto como absorto, no lo recogió. El mito del «me tiro y ya me pillaréis» se fue al suelo, literalmente.

De verdad que no lo entiendo, un señor con 70 años tirándose al público ante un público que no parece dedicarse a hacer muscultatura en el gym para que le puedan coger, poniendo en riesgo toda la gira. Manolo García ha cometido una temeridad y se ha llevado un buen hostiazo. pic.twitter.com/TbtFysFPsY — Top Europa - Fran (@topeuropa) May 9, 2026

El momentazo: salto, vacío y suelo

Ocurrió el fin de semana pasado en el recinto del Poble Espanyol. Las imágenes muestran a un Manolo García que, entre canción y canción, mira a la audiencia con complicidad y se arranca. El gesto es puro corazón: confía en que esos miles de personas le van a sostener. Pero la realidad es otra: las manos no llegan a tiempo, el espacio se abre y el cantante aterriza contra el suelo con un golpe seco. El micro suelta un chasquido y en el vídeo se oye un “ooh” general que es un meme en potencia.

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No hubo que lamentar lesiones graves, más allá del susto y del golpe de dignidad. El artista se incorporó en pocos segundos, entre risas incómodas, y retomó el concierto como el profesional que es. Eso sí, las imágenes ya estaban volando: en cuestión de horas, el clip se había subido a X, a TikTok y a las cuentas de fanáticos con filtro nostálgico.

La reacción de Manolo: «Me lo he buscado yo»

Después del concierto, el propio Manolo García dio la frase perfecta para cerrar cualquier polémica. En declaraciones recogidas por varios medios, el cantante se lo tomó con humor: «Me lo he buscado yo. Me tiré pensando que el público me iba a sostener y no fue así». Cero excusas, cero enfados. Reconoció que la edad no perdona —cumplió 70 años en agosto de 2025— y que a veces la energía puede más que el cálculo.

Esa reacción es la que ha desactivado el drama potencial. En lugar de criticarle por imprudente, las redes le aplauden la actitud. Comentarios del tipo «Manolo García es eterno» o «se cae y sigue cantando como un titán» se mezclan con bromas sobre los trucos técnicos que no avisan bien a la platea.

Por qué el vídeo va camino de ser el meme del mes

El tropiezo de Manolo reúne todos los ingredientes para viralizarse: un artista querido, un gesto heroico fallido, un sonido de impacto que parece sacado de una comedia muda y una reacción con clase. Es el tipo de incidente que el fandom convierte en sticker para usar a la mínima. Ya hay montajes con la canción «Insurrección» de fondo y el momento justo del salto congelado.

No es la primera vez que un músico de leyenda se lanza y se da de bruces con la realidad —recordemos el resbalón de Mick Jagger en 2022 en un festival—, pero aquí todo suma: el cariño que el público le tiene, la nostalgia de su trayectoria y lo inesperado del gesto. Manolo García sigue siendo el mismo que se subía a los escenarios en los 80, solo que ahora el público quizá no está tan entrenado en pillar veteranos al vuelo. Aunque él ya lo ha dicho: se lo buscó. Y eso, en 2026, es puro material para el timeline.

El chisme en 3 claves (TL;DR)