María Patiño estalla contra Alba Carrillo por sus críticas a TVE: "Ser valiente es adaptarse, no rendirse"

María Patiño no se ha mordido la lengua. Después de que Alba Carrillo cargase contra TVE por el fichaje de Paz Vega para MasterChef, la presentadora ha soltado un mensaje que está ardiendo en todas las pantallas. 'Ser valiente es adaptarse, no rendirse', ha escrito. Y sí, el nombre de Alba no aparece por ninguna parte, pero el recado va tan directo que casi se puede oír el eco del zasca.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Dos figuras con mucha historia televisiva, una cadena pública por medio y una cita lapidaria lanzada sin etiquetar pero con una puntería de francotiradora. El beef entre Alba Carrillo y TVE lleva meses cocinándose y María Patiño acaba de subir el fuego al máximo. Vamos a necesitar palomitas para esta semana.

El mensaje que ha incendiado los timelines

Todo empezó cuando Alba Carrillo, que ya sabe lo que es pasar por los fogones de MasterChef Celebrity, criticó abiertamente la decisión de Televisión Española de incorporar a Paz Vega como nueva jueza del formato. Según recogen varios medios del corazón, la modelo y colaboradora consideró que la actriz no encajaba en el perfil habitual del jurado.

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No habían pasado ni doce horas cuando el perfil de María Patiño en X se iluminó con una reflexión que, a estas alturas, acumula miles de interacciones. 'Ser valiente es adaptarse, no rendirse. Decir adiós a lo que fue y abrazar lo que viene con fuerza e ilusión', publicó.

María Patiño conoce bien los entresijos de TVE y ha defendido en varias ocasiones la línea editorial de la cadena. Su mensaje, además, llega en un momento en el que Alba Carrillo acumula varios desencuentros con la pública. No es la primera vez que la colaboradora lanza reproches sobre las decisiones de contratación, pero esta vez ha encontrado respuesta donde quizá no la esperaba.

Un cruce con historia detrás

El roce no es nuevo. Alba Carrillo ya tuvo palabras muy duras contra TVE cuando se anunció la incorporación de Ofelia Hentschel en otro proyecto, y su relación con la cadena ha pasado de ser cordial a un tira y afloja constante.

María Patiño, por su parte, representa el ala más institucional sin perder un ápice de cercanía. Su respuesta no es solo un zasca personal: es casi un golpe en la mesa. En los foros de cotilleo ya se habla de si este rifirrafe acabará en un cara a cara televisivo o si ambas optarán por la guerra fría en redes.

El detalle que más está dando que hablar es la elección de las palabras de Patiño. 'Ser valiente es adaptarse' parece un dardo directo a las críticas de Carrillo por el cambio de perfil en el jurado de MasterChef. Es una forma muy elegante de señalar que adaptarse no es rendirse, sino evolucionar. Y ahí, el público ha visto una pulla con diamante.

Mientras tanto, Paz Vega ni ha entrado al trapo. La actriz sevillana, que acaba de firmar con TVE un contrato que la une al popular talent culinario para las próximas temporadas, sigue centrada en la promoción de su último proyecto cinematográfico. El silencio de Paz Vega contrasta con el ruido que se ha montado a su alrededor.

En la redacción de este medio ya tenemos el directo de María puesto en bucle: siete segundos, una frase y un terremoto en toda regla. La pregunta ahora es si Alba Carrillo recogerá el guante o si este capítulo se cerrará aquí. Con lo que nos gusta el drama, casi que mejor que no.

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Decir las cosas con clase (y en solo 280 caracteres)

Que María Patiño haya usado la palabra 'valiente' no es casual. En el ecosistema televisivo actual, muy pocas figuras se atreven a defender en público las decisiones de una cadena. Y menos aún cuando la que critica es una ex compañera de plató con la que ha compartido horas de directo.

La frase en sí misma se ha convertido en un meme en potencia. Hay quien la ha impreso en captura de pantalla y quien ya le ha puesto música de violín. El debate está servido: ¿está siendo injusta Alba Carrillo con TVE o se ha pasado de frenada? Patiño, desde luego, ya ha tomado partido.

Visto el historial, todo apunta a que este cruce de declaraciones no va a quedarse en agua de borrajas. Con dos personalidades tan explosivas, el siguiente movimiento puede llegar en forma de entrevista, de vídeo o de historia de Instagram a las tantas de la madrugada. Toca esperar y tener el móvil cerca.

El chisme en 3 claves (TL;DR)