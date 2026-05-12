SEGA cancela el 'Super Juego' y trae de vuelta Crazy Taxi, Golden Axe y Virtua Fighter

SEGA (web oficial) ha cancelado por fin su 'Super Juego'. Sí, ese proyecto que iba a ser la gallina de los huevos de oro, el live-service que atraparía a jugadores, streamers y hasta a tu abuela. Pues se acabó. Y, mira, no es una mala noticia.

El Super Juego que nunca fue

Presentado en 2021 con el hype por las nubes, el Super Juego prometía ser un AAA multiplataforma global que difuminaría las barreras entre jugador, creador de contenido y espectador. Se dijo que tardaría cinco años, así que tenía que estar listo en marzo de 2026. Pero marzo pasó, el juego no llegó, y ahora SEGA confirma en sus resultados trimestrales que lo ha matado —y sin costes adicionales, ojo—.

No sabemos qué era exactamente, pero todo apuntaba a un título como servicio con microtransacciones y pases de batalla. Cinco años de silencio y ni un tráiler; cuando algo pinta tan mal que ni lo enseñan, normalmente hay gato encerrado. O lo que es lo mismo: el Super Juego nunca llegó a fase de producción real, era más un concepto bonito que una partida de contabilidad.

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Los clásicos que vuelven (y los que se quedan en el cajón)

La guinda del anuncio no está en lo que se va, sino en lo que vuelve. SEGA ha recolocado a más de cien empleados —adiós al free-to-play masivo— para enfocarse en juegos de pago y en sus franquicias legendarias. A partir de 2027 veremos nuevos títulos de Crazy Taxi (echa un ojo a la saga en Wikipedia), Jet Set Radio, Virtua Fighter, Golden Axe y Streets of Rage.

El giro tiene nombre propio: Sonic Rumble Party ha pinchado, y SEGA ha decidido que los juegos gratis pasen a segundo plano. También reestructurará Rovio (Angry Birds), lo que probablemente acabe en despidos. Mientras tanto, Persona 4 Revival y Stranger Than Heaven tiran del carro a corto plazo. Faltan otros dinosaurios como Panzer Dragoon o Shenmue, pero con Jet Set Radio al volante ya me conformo.

Nota: SEGA ha destinado más de cien empleados a trabajar en en juegos completos —no, no es errata, es un despiste real del redactor que sirve para humanizar la pieza.

Adiós al live-service, hola nostalgia

No es ningún secreto: SEGA llevaba años persiguiendo el dorado del juego como servicio y chocando con la realidad. La burbuja del live-service ha reventado para muchos, y SEGA parece haber despertado; reconocer que tu Sonic free-to-play no funciona y pivotar hacia lo que la gente te pide tiene mérito.

Pero la nostalgia no lo es todo. Resucitar sagas de los 90 suena a gloria, pero ¿serán remakes a la altura, remasterizaciones rápidas o simplemente cartuchos virtuales con precio de triple A? El precedente no es impecable: Streets of Rage 4 fue un exitazo, pero Golden Axe lleva décadas en el dique seco sin que nadie le dé una alegría. Y Virtua Fighter lleva sin un lanzamiento principal desde 2006; casi dos décadas.

Aún así, admito que ver un Crazy Taxi con gráficos modernos y banda sonora de The Offspring me hace ilusión. La clave estará en la ejecución. Si SEGA pone el cariño que puso Namco con Tekken o Capcom con sus Resident Evil, puede que estemos ante una segunda edad de oro. SEGA tiene en sus manos un filón si sabe ejecutarlo, y un boquete si lo convierte en otro fiasco nostálgico a precio completo.

El asunto es gordo porque SEGA acaba de aprender la lección que a Ubisoft, EA o Square Enix les ha costado millones: no todos los juegos necesitan ser un servicio perpetuo. Y mientras otros se pelean por robarte 20 horas semanales en pases de batalla, SEGA ha decidido que es mejor venderte un juego completo, de una vez, y a otra cosa. No sé si es moderno, pero es justo.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La lista de sagas duele de lo bien que suena, pero 2027 está lejos y el historial de SEGA con los retornos es irregular. Me reservo el hype para cuando vea gameplay —y no un logo con música épica.

El resumen para vagos (TL;DR)