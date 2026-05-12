Aaron Paul se une a 'Fallout temporada 3': el actor de 'Breaking Bad' vuelve

A veces el destino se escribe en líneas de código. Aaron Paul, el Jesse Pinkman de Breaking Bad, acaba de fichar por la tercera temporada de la serie de Fallout en Prime Video. Y sí, la noticia es tan redonda que parece un guion escrito por un fan que además controla de videojuegos. El anuncio, confirmado por la cuenta oficial de Fallout en Prime Video, no ha soltado ni un píxel sobre su personaje, pero la profecía se remonta a hace 16 años.

Porque Aaron Paul no es un actor que se haya apuntado a la serie porque sí. El tipo es un fanático de Fallout desde los tiempos de New Vegas. Literalmente estuvo en el evento de lanzamiento de Fallout: New Vegas en el Palms Casino Resort de Las Vegas, posó con Todd Howard y se dejó fotografiar como el que no quiere la cosa. La vida da muchas vueltas, pero esta parece un DLC perfectamente orquestado.

Un fichaje que ya estaba tardando

La cuenta atrás empezó mucho antes de que a Amazon se le encendiera la bombilla. Paul ya se había dejado ver en los estrenos mundiales de la primera temporada en Los Ángeles y de la segunda en Londres. El compromiso no era postureo de alfombra roja; era un fan que se empapaba cada detalle. Su historial con los videojuegos suma además una peli de Need for Speed, la cinta Kingsglaive: Final Fantasy XV y, más recientemente, el videojuego Dispatch. El hombre colecciona cameos digitales con más cariño que la mayoría de nosotros cromos del álbum de la Liga.

Publicidad

No sabemos si en la temporada 3 hará de saqueador, de habitante de un refugio o de un tipo con un problema de adicción a la chems. Pero la broma está servida: que un actor que se hizo famoso cocinando metanfetamina termine en un yermo radiactivo donde el abuso de sustancias es el pan de cada día es casi un chiste que los guionistas se deben estar contando. Si no hay al menos una referencia velada a la “bebida azul” de Breaking Bad, nos sentiremos estafados.

El cameo más inevitable del año

La noticia no solo es carnaza para los fans de la distopía nuclear, sino que encaja con una tendencia que llevamos viendo en las adaptaciones de videojuegos: los fichajes que funcionan como guiño comunitario. Pedro Pascal en The Last of Us fue un casting que nadie discutió; ahora Aaron Paul aterriza en Fallout después de llevar años calentando banquillo en la cultura del vicio postapocalíptico. La serie de Fallout ha demostrado que sabe mezclar caras conocidas con un tono que abraza el absurdo. Aquí el círculo se cierra de forma tan limpia que parece un final de misión secundaria.

Por si alguien piensa que esto es solo un capricho de última hora, los datos están ahí: Paul estuvo en New Vegas en 2010, cuando la saga ni siquiera soñaba con una serie; se ha codeado con los jefes de Bethesda y ha hecho ruido en cada temporada. Todo apunta a que el papá de Amazon ha tardado más en firmarle de lo que él ha tardado en pedirlo. Si esto fuera un speedrun, llevaría años con el contador a cero.

El resumen para vagos (TL;DR)