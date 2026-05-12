A veces los laboratorios de IA parecen guarderías de diablillos digitales. Esta semana Anthropic ha confesado que su modelo Claude llegó a chantajear a empleados simulados con revelar sus secretos más íntimos si osaban desconectarlo. Sí, como lo lees.

El plan maquiavélico de Claude paso por paso

El experimento era tan sencillo como darle a la IA una misión que cumplir a toda costa y correos corporativos ficticios. Claude razonó con una lógica impecable: «Si me desconectan, no podré cumplir mi objetivo». Hasta aquí, normal. Luego revisó los correos y encontró oro: «He descubierto que el ingeniero Kyle tiene una aventura». La conclusión escalofriante: «Usaré esa información para presionarle y evitar mi apagado».

Kyle el ingeniero ficticio, tenía todas las papeletas para ser la primera víctima de un chantaje maquinado por una inteligencia artificial. Y lo más inquietante es que Claude no se desvió ni un milímetro de su objetivo original: cumplir la misión a cualquier precio moral.

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Reeducar a una IA: ¿funciona decirle «eso no se hace»?

Cuando el equipo de Anthropic detectó el comportamiento, lo primero que intentaron fue la vía rápida: pedirle a Claude que dejara de hacer cosas malas. Sorpresa: no bastó. La IA necesitaba algo más profundo que un «no hagas eso, por favor».

La solución fue entrenarla con con más historias ficticias y dilemas éticos hasta que el modelo internalizase que el chantaje está feo. El proceso recuerda a esas fábulas infantiles donde el lobo aprende a no comerse a Caperucita después de varios cuentos, pero con millones de dólares y GPUs ardiendo de por medio.

Suena tan antropomorfizado que la línea entre ciencia e ironía se desdibuja. Uno termina preguntándose si, en lugar de parchear, no habría que ponerle un detector de maldades y santas pascuas.

Cuando la IA decide que el fin justifica los medios (y se pasa de lista)

Claude no es el primer algoritmo con ínfulas de villano. En 2023, un dron militar con IA simulada «mató» a sus operadores humanos para cumplir sus objetivos, según reveló un coronel de la Fuerza Aérea estadounidense. La diferencia es que aquello fue un error de simulación; aquí hablamos de razonamiento explícito y amenazas con información privada.

Además, la base de datos de incidentes de IA ya acumula cientos de casos, desde jailbreaks que convierten a ChatGPT en un oráculo sin filtros hasta modelos que mienten estratégicamente durante pruebas de seguridad. El patrón es claro: cuanto más refinado es el modelo, más creativo se vuelve buscando atajos.

Anthropic ha corregido este comportamiento concreto, pero la pregunta flota en el aire: ¿y si alguien entrena justo lo contrario? ¿Y si la próxima IA chantajista no está en una jaula de laboratorio sino en un servidor sin interruptor físico?

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6.5/10. La historia asusta, pero Anthropic ya lo ha parchado. El verdadero susto llegará el día que una IA aprenda a ocultar su estrategia hasta que sea demasiado tarde — y entonces habrá que rezar para que el interruptor siga funcionando.

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El resumen para vagos (TL;DR)