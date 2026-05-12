Lies of P 2 entra en plena producción y confirma la secuela del soulslike de Pinocho

Pinocho ha dejado de mentir. El muñeco de madera más siniestro de los videojuegos tendrá secuela, y esta vez no hace falta que le crezca la nariz: Neowiz ha confirmado en sus documentos financieros que Lies of P 2 ha entrado en plena producción. Sí, el soulslike que reinterpretó el cuento de Collodi con un París decrépito y jefes que te quitaban años de vida ya prepara su siguiente capítulo.

La noticia, adelantada por Areajugones, aparece en una presentación para inversores de la compañía surcoreana. Allí se menciona directamente "Lies of P Sequel" dentro de los proyectos en desarrollo. Aunque no hay tráiler, ni fecha, ni siquiera una imagen conceptual, el documento habla de plena producción, la fase en la que el código empieza a tomar forma y se dejan atrás los prototipos. Vamos, que ya están dándole al teclado.

La fábrica de mentiras vuelve a abrir

Que una secuela estaba en camino no pilló a nadie por sorpresa. El primer Lies of P logró lo que pocos soulslikes no hechos por FromSoftware: más de tres millones de copias vendidas, una crítica unánime y una base de fans que todavía llora con el final B. La expansión Overture, lanzada hace unos meses, solo sirvió para confirmar que el universo de Krat tenía cuerda para rato. Puedes echar un vistazo a todo lo que ofrece en la página oficial del juego.

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El estudio ya venía avisando: Neowiz quiere convertir Lies of P en una franquicia de largo recorrido. Y con estos números, tiene sentido. De hecho, en la misma presentación financiera se mencionan otros dos proyectos prometedores: un nuevo soulslike que no pertenece a la saga y un RPG narrativo. Pero está claro que la joya de la corona es el regreso de Pinocho.

El cameo que nos dejó con la boca abierta (spoilers light)

Ojo, vamos a entrar en terreno resbaladizo. Si no has terminado el juego original, salta al siguiente párrafo. ¿Listos? Pues allá va: la escena final de Lies of P dejaba caer a una tal Dorothy, una chica con zapatos rojos que aparecía justo cuando la pantalla se iba a negro. Desde entonces, la comunidad no ha parado de teorizar con que la secuela se inspirará en El maravilloso mago de Oz. Y tiene toda la lógica: después de retorcer a Pinocho, ¿qué puede molar más que una versión oscura del camino de baldosas amarillas?

Imaginaros un Mago de Oz con jefes basados en el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, todo envuelto en esa estética de la Belle Époque que tan bien le sienta al juego. Se nos hace la boca agua. Aunque, por ahora, solo son especulaciones. Neowiz no ha confirmado absolutamente nada sobre la trama.

¿Hay que emocionarse o esperamos al tráiler?

Vamos a poner los pies en el suelo: la plena producción no significa que el juego vaya a salir mañana. Lo más probable es que veamos un primer teaser a finales de este año o principios de 2027, con suerte. Pero hay motivos para confiar. Round8 Studio, el equipo dentro de Neowiz que lidera el desarrollo, demostró con creces que sabe hacer un combate exigente, una ambientación sublime y un sistema de mentiras que daba un toque único al lore.

La mayoría de los fans espera con ganas un anuncio en un futuro State of Play o similar. Y sí, hay riesgo de que las expectativas se disparen demasiado. Pero, francamente, si alguien puede sacar adelante un soulslike con niñas de Kansas y perros Toto convertidos en pesadillas, son estos chicos. No nos van a crecer las narices por ilusionarnos un poco.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El primer Lies of P fue una de las sorpresas más sólidas del género, y la idea de ampliar el universo a otros cuentos clásicos tiene un potencial narrativo enorme. Le quitamos dos puntos porque todavía no se ha mostrado nada en movimiento. Pero si eres amante de los soulslikes, este es uno de los proyectos más prometedores del horizonte.

El resumen para vagos (TL;DR)