El encontronazo de Benedict Cumberbatch con un ciclista que ha encendido las redes

A Benedict Cumberbatch se la ha liado en el tráfico londinense y el vídeo del encontronazo con un ciclista ya lleva miles de reproducciones.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un actor de primera línea, un ciclista enmascarado con aires de justiciero y una bronca de diez minutos en plena calle. Londres nunca decepciona.

El careo que ha dejado a medio barrio mirando

Según el testigo que grabó la escena y la compartió con Page Six, el actor de 'Sherlock' y Doctor Strange se saltó un semáforo en rojo (él admite haberlo hecho una vez) y el ciclista enmascarado decidió seguirle hasta que ambos pararon. Ahí empezó el pique.

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El ciclista le soltó: "Estás delirando, estás mintiendo. He estado detrás de ti todo el rato". A lo que Cumberbatch respondió acusándole de abuso verbal. La respuesta del justiciero anónimo fue con sorna: "Oh no, he abusado verbalmente del tío que ha estado incumpliendo la ley repetidamente". Vaya tela.

El detalle que ha hecho saltar todas las alarmas (y las risas)

El testigo describió la bronca como "un road rage pomposo, casi parecía una escena de teatro". Y lo mejor vino después: cuando el careo se disolvió, Benedict se quedó tan pancho y se hizo fotos con unos fans jóvenes que le habían reconocido. "Fue una locura. A pesar del berrinche, seguía teniendo ese encanto que hace que la gente le perdone todo", añadió el espectador.

Ah, y el ciclista justiciero, al ver que era Cumberbatch, flipó pero no se achicó. Doble apuesta: se mantuvo firme en su enfado. El testigo cree que "peor que saltarse un semáforo fue que este tipo le siguiera y montara el pollo". Complicado darle la razón a uno solo.

Por qué nos gusta tanto ver a un tipo tan educado soltando un 'road rage'

Benedict Cumberbatch tiene imagen de caballero británico, así que verle enzarzado en una discusión callejera tiene un punto de morbo. No es la primera vez que un famoso se sube a la bici en Londres y acaba en los titulares: hace unos años fue Boris Johnson, aunque aquello acabó con un puñetazo. Lo de Cumberbatch es más civilizado: un toma y daca verbal que, visto en frío, roza lo absurdo. Y quizá por eso ha corrido como la pólvora.

Al final, el vídeo despierta más ternura que indignación. Porque reconocer que Doctor Strange también tiene malos días con el tráfico nos hace sentir un poquito mejor a todos. El hecho de que acabara haciéndose selfies con fans inmediatamente después deja claro que ni él mismo se tomó demasiado en serio el incidente. La escena, con un actor de Hollywood y un justiciero anónimo bloqueando un carril, es de esas noticias que solo pueden pasar en Londres.

El chisme en 3 claves (TL;DR)